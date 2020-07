"Tarapaty 2": Zwycięzca "The Voice Kids" w oficjalnym utworze

"Jeśli powiem" Marcina Maciejczaka to utwór skomponowany specjalnie do filmu "Tarapaty 2". W kontynuacji największego hitu polskiego kina familijnego XXI wieku występują Pola Król, Mia Goti oraz Kuba Janota-Bzowski. Partnerują im Joanna Szczepkowska, Marta Malikowska, Zbigniew Zamachowski, Tomasz Ziętek oraz Sandra Korzeniak. Przyjaźń, tajemnica i prawdziwa przygoda, czyli "Tarapaty 2" w kinach już od 25 września.

Pola Król, Mia Goti i Kuba Janota-Bzowski w scenie z filmu "Tarapaty 2" /Kamila Szuba /materiały dystrybutora

Marcin Maciejczak, mimo zaledwie 14 lat, dzięki dotychczasowym sukcesom uznawany jest za jednego z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistów młodego pokolenia. W 2019 roku wziął udział w trzeciej edycji programu "The Voice Kids" i już podczas pierwszego przesłuchania zachwycił publiczność i jurorów swoją interpretacją emocjonalnego przeboju Lady Gagi pt. "I'll Never Love Again".



Wykonanie z przesłuchań trafiło do zestawienia najlepszych występów we wszystkich edycjach "The Voice Kids" na całym świecie. Pozostałe wykonania Marcina z programu również cieszą się ogromną popularnością w sieci. Debiutancki singiel artysty w zawrotnym tempie stał się jednym z największych przebojów w Polsce i osiągnął status złotej płyty.

"Jeśli powiem" to trzeci singiel Marcina. Utwór skomponowany przez Dominica Buczkowskiego-Wojtaszka & Patryka Kumóra powstał specjalnie do filmu "Tarapaty 2".

- Znałem film "Tarapaty", więc informacja o tym, że powstaje druga część bardzo mnie ucieszyła. Byłem w szoku, kiedy dostałem propozycję zaśpiewania do niej piosenki! Zgodziłem się od razu, cały proces nagrań i później teledysku to była dla mnie super przygoda. Bardzo podobają mi się zdjęcia do filmu i cieszę się, że zrobiliśmy teledysk, który jest z nimi spójny. Mam nadzieję, że piosenka i film się Wam spodobają! - mówi o pracy nad utworem Marcin Maciejczak.

Wideo Marcin Maciejczak: "Jeśli powiem" (z filmu “Tarapaty 2")

W 2017 roku przygody Julki i Olka zachwyciły publiczność, przyciągając rekordową widownię. O czym opowiada film "Tarapaty 2"? Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła kolekcji - "Plaża w Pourville" Claude'a Moneta, a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki - dzieci muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja. Zgrany duet rozpoczyna śledztwo, ale na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana 12-latka, a razem z nią kłopoty. Opowieść o zazdrości i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej. "Tarapaty 2" to historia dla całej rodziny, która mówi o tym, że nie da się uwierzyć w przyjaciela, dopóki nie uwierzy się w siebie. A także o tym, że przyjaźń wystawiona na próbę może stać się jeszcze mocniejsza.

"Tarapaty 2" ponownie reżyseruje Marta Karwowska, a za zdjęcia odpowiada Jakub Burakiewicz, dla którego będzie to fabularny debiut pełnometrażowy. Film jest produkcją Koi Studio, na czele z Agnieszką Dziedzic, producentem wykonawczym i koproducentem jest Tomek Morawski z Haka Films. Za scenografię odpowiadają Jędrek Kowalski i Maria Dziewanowska-Kowalska, a za montaż Aleksandra Gowin.