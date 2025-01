Ryan Gosling w świecie "Gwiezdnych wojen"? Trwają rozmowy

Niewiele wiadomo na temat fabuły "Gwiezdnych wojen" Levy'ego. Poinformowano jedynie, że będzie to historia oderwana od sagi Skywalkerów i głównej fabuły dziewięciu podstawowych epizodów sagi. Czas akcji i bohaterowie pozostają nieznani.

"Gwiezdne wojny". W planach są aż cztery filmy

"Gwiezdne wojny" Levy'ego to jeden z wielu zapowiedzianych projektów pełnometrażowych w ramach sagi George'a Lucasa. Nad swoimi filmami pracują także James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy i Dave Filoni. Jedynie "The Mandalorian & Grogu" Jona Favreau został już nakręcony i jest w fazie postprodukcji. Jego premiera nastąpi 22 maja 2026 roku.

Reklama

Wideo "Barbie" [trailer 2]

Dla Goslinga byłaby to pierwsza rola w popularnej franczyzie w jego karierze. Trzykrotnie nominowany do Oscara aktor występował już w hitach klasowych, między innymi "Barbie" z 2023 roku. Gdyby rzeczywiście dołączył do filmu Levy'ego, być może przyspieszyłoby to jego realizację.

Shawn Levy i Ryan Gosling. Nad czym obecnie pracują?

Scenariusz do filmu napisał Jonathan Tropper (serial "Wojownik"). Levy produkuje go razem z Kathleen Kennedy. Reżyser pracuje obecnie nad projektem dla wytwórni Paramount, którego gwiazdami mają być Ryan Reynolds i Hugh Jackman. Z kolei Gosling zakończył niedawno zdjęcia do "Project Hail Mary" Phila Lorda i Chrisa Millera.