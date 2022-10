"Tar": Film z Cate Blanchett liderem nominacji do 32. nagród Gotham

"Tar": Film z Cate Blanchett z nominacjami do 32. nagród Gotham

Listę nominowanych opublikowano na stronie internetowej Gotham Film and Media Institute. Najwięcej - pięć nominacji - otrzymali twórcy "Tar" Todda Fielda . Mogą oni liczyć na nagrody w kategoriach: najlepszy film fabularny, scenariusz (Todd Field), rola pierwszoplanowa ( Cate Blanchett ) i rola drugoplanowa (Nina Hoss, Noemie Merlant).

Maksymalnie cztery statuetki - za najlepszy film fabularny, reżyserię, rolę pierwszoplanową (Paul Mescal) i przełomowy występ (Frankie Corio) - mogą powędrować do "Aftersun" Charlotte Wells.

Po trzy nominacje przyznano "Wszystko wszędzie naraz" Dana Kwana i Daniela Scheinerta (najlepszy film fabularny, rola pierwszoplanowa - Michelle Yeoh i rola drugoplanowa - Ke Huy Quan), "The Inspection" Elegance'a Brattona (najlepsza reżyseria oraz rola drugoplanowa - Raul Castillo i Gabrielle Union), a także "Women Talking" Sarah Polley (najlepszy scenariusz - Sarah Polley, rola drugoplanowa - Jessie Buckley i Ben Whishaw ).

W kategorii najlepszy film fabularny może zwyciężyć też "Katedra" Ricky'ego D'Ambrose'a lub "Dos Estaciones" Juana Pablo Gonzaleza.

Najlepszym dokumentem może okazać się "All the Beauty and the Bloodshed" Laury Poitras, "All That Breathes" Shaunaka Sen, "I Didn’t See You There" Reida Davenporta, "Terytorium" Alexa Pritza lub "What We Leave Behind" Iliany Sosy.



Z kolei nagroda dla najlepszego filmu międzynarodowego może trafić do "Atheny" Romaina Gavrasa, "Zdarzyło się" Audrey Diwan, "Duchów Inisherin" Martina McDonagha, "W gorsecie" Marie Kreutzer, "Podejrzanej" Parka Chan-wooka lub "Saint Omer" Alice Diop.

Laureatów 32. statuetek poznamy podczas uroczystości, która odbędzie się w poniedziałek, 28 listopada, w Nowym Jorku.

Nagrody Gotham to jedne z najważniejszych wyróżnień przyznawanych twórcom niezależnych produkcji filmowych i telewizyjnych. Ich celem jest promocja kina niezależnego i pracy Gotham Film and Media Institute - organizacji non-profit, na czele której stoi producent Jeffrey Sharp - na rzecz tych produkcji. Statuetki, wręczane co roku jesienią w Nowym Jorku, rozpoczynają sezon nagród filmowych.