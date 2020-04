"Tamte dni, tamte noce": Powstanie kontynuacja filmu?

Timothee Chalamet i Armie Hammer powrócą w sequelu filmu "Tamte dni, tamte noce". Informację potwierdził reżyser Luca Guadagnino.

Timothee Chalamet zagra w drugiej części filmu "Tamte dni, tamte noce" /Angela Weiss / AFP

Pierwsza część filmu "Tamte dni, tamte noce" powstała w 2017 roku, zdobywając trzy nominacje do Oscara i statuetkę za najlepszy scenariusz.

Reklama

Produkcja opowiada o młodzieńczej miłości, odkrywaniu swojej seksualności i porywach pierwszego uczucia. Kontynuacja skupić się ma na losach bohaterów 5-6 lat później.

Z powodu pandemii koronawirusa nie wiadomo jednak, kiedy film trafi do kin.

"'Tamte dni, tamte noce' to w równej mierze, co melodramat, komedia rodzinna. (...) Nie brakuje też cielesności i pożądania - w końcu z tego rodzaju scen zasłynęła powieść Andre Acimana, której adaptacją jest film. Na szczęście reżyser ma na tyle wyczucia, by nigdy nie kłaść nacisku na erotykę, gdy nie jest to potrzebne fabule i potrafi w scenie seksu pruderyjnie odwrócić kamerę na pejzaż za oknem. Dla szukającego rozrywki widza większą przeszkodą może być powolny rozwój narracji i prostota pokazywanej historii, bo "Tamte dni, tamte noce" nie grzeszą tempem i nadmiarem zwrotów akcji. To nie powinno jednak dziwić, bo od pierwszej do ostatniej sekundy reżyserowi chodzi wyłącznie o emocje" - pisał o filmie na sz recenzent Adrian Luzar.