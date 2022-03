55-letnia Talisa Soto to amerykańska aktorka o portorykańskich korzeniach. Nim zaczęła się pojawiać przed kamerą, była modelką. Gościła na okładkach "Vogue'a", "Elle" i "Glamour". Brała też udział w kampaniach reklamowych Calvina Kleina i marki Revlon.



W wieku 21 lat wygrała casting do roli Lupe Lamory w 16. odsłonie przygód James Bonda - "Licencji na zabijanie" . Wcieliła się w partnerkę latynoskiego barona narkotykowego, Franza Sancheza, która zakochuje się w jego przeciwniku, agencie 007. W kolejnych latach kreowała m.in. postać księżniczki Kitany w dwóch częściach "Mortal Kombat" .



Od 2002 r. jej drugim mężem jej aktor Benjamin Bratt , z którym doczekała się córki i syna. Co ciekawe, na rok przed ślubem zagrali kochanków w biograficznym dramacie "Pinero" .



To właśnie Bratt niedawno wyjawił ich rodzinny sekret. "W czasie pandemii odkryła, najpierw przeprowadzając samobadanie, a później idąc na coroczną mammografię, że ma raka piersi" - powiedział o swojej żonie, goszcząc w porannym programie telewizji NBC "The Today Show". Bratt przyznał, że Soto dobrze zareagowała na leczenie i jest już "wolna od raka". Jedynym powikłaniem były zaburzenia hormonalne. Niemniej oboje "pozostają czujni".

Aktor zaznaczył, że wyjawia tę osobistą informację tylko dlatego, by zachęcić ludzi do regularnego badania się. Problemy żony zmotywowały go, by zapisać się na kolonoskopię, z którą bardzo długo zwlekał.

