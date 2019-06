Tak wyglądają bohaterowie "West Side Story" Spielberga

W sieci zadebiutowało właśnie pierwsze zdjęcie zapowiadające nowy film Stevena Spielberga. "West Side Story" to kolejna ekranowa wersja słynnego broadwayowskiego musicalu.

Ansel Elgort oraz Rachel Zegler (w środku) i pozostali członkowie obsady "West Side Story" /materiały prasowe

Na fotografii prezentują się gwiazdy produkcji: Ansel Elgort ("Baby Driver") jako Tony, debiutantka Rachel Zegler jako Maria oraz członkowie rywalizujących ze sobą gangów - Jets i Sharks.

"Jestem zafascynowany siłą talentu tych młodych artystów, i wierzę, że przyniosą oni nową i intensywną energię do tego wspaniałego projektu muzycznego, co jest teraz bardziej istotne niż kiedykolwiek" - powiedział Spielberg. Reżyser podkreślił, że role w jego wersji "West Side Story" są kreowane przez aktorów Ameryki Łacińskiej, w przeciwieństwie do filmu z 1961 roku.

"Jestem bardzo wdzięczna, że mogę współpracować z jednym z moich ulubionych reżyserów i z tą niesamowitą obsadą" - napisała na Twitterze urodzona w Kolumbii Zegler. Przypomnijmy, że w poprzedniej wersji "West Side Story" w Marię wcielała się Natalie Wood.

"West Side Story" jest adaptacją musicalu Leonarda Bernsteina. Kompozytor stworzył go zainspirowany niemożliwą miłością pary kochanków z dramatu Williama Szekspira "Romeo i Julia". Rodziny Montekich i Kapuletich z literackiego pierwowzoru zastąpiły gangi Sharks i Jets. Akcja rozgrywa się w 1957 roku w Nowym Jorku.



W obsadzie produkcji Spielberga są również m.in.: Ariana DeBose, Ana Isabelle, Corey Stoll i Rita Moreno. Scenariusz napisał Tony Kushner w oparciu o wspomniany klasyczny broadwayowski musical. Premiera nowego "West Side Story" zapowiadana jest na 18 grudnia 2020 roku.