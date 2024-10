Wiosną 2022 roku Bruce Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery ze względu na problemy zdrowotne. Wówczas rodzina aktora poinformowała, że cierpi on na afazję. Niedawno refleksją na temat jego obecnego stanu zdrowia podzieliła się jego była żona, Demi Moore.

Demi Moore o stanie Bruce'a Willisa. Padły ważne słowa

Oficjalnie małżeństwo Willisa i Moore trwało 13 lat (1987-2000), lecz para rozstała się już w 1998 roku. Wychowali trzy córki: Rumer, Scout i Tallulah. Najstarsza z nich, Rumer, swego czasu próbowała swoich sił w aktorstwie, lecz w ostatnich latach nie oglądamy już jej tak często na ekranach.

Demi Moore podzieliła się najnowszymi informacjami na temat stanu zdrowia byłego męża podczas panelu dyskusyjnego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Hamptons w Nowym Jorku. Z jej ust padły ważne słowa, sugerujące, że choroba gwiazdora nie postępuje.

"Choroba jest czymś, na co nie mamy wpływu. Trzeba ją po prostu dogłębnie zaakceptować. Na tym etapie, na jakim się znajduje, Bruce jest stabilny. Mam nadzieję, że jak najdłużej będziemy mogli dzielić się tym, co mamy" - przekazała aktorka.

W dalszej części wypowiedzi Moore wyjawiła radę, jaką daje swoim trzem córkom w kontekście Willisa. "To, do czego je zawsze zachęcam, to po prostu spotkać się z nim tam, gdzie akurat jest jako człowiek. Kiedy trzymasz się tego, co było, myślę, że przegrywasz grę" - wyznała.