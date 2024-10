Tajemniczy projekt ma już reżyserkę. To gwiazda blockbusterów!

"All of Her": Bryce Dallas Howard z nowym projektem

Scenariusz, napisany przez Sarah Streicher, opiera się na oryginalnym pomyśle stworzonym wspólnie przez Colina Trevorrowa, reżysera "Jurassic World", oraz Streicher. Aktualnie studio intensywnie szuka aktorki, która wcieli się w główną rolę - a to oznacza nie lada wyzwanie, bo postać ma mieć wiele twarzy.

Produkcją filmu zajmą się Colin Trevorrow oraz Annys Hamilton z Metronome Film Company, podczas gdy Bryce Dallas Howard nie tylko wyreżyseruje, ale również będzie pełnić funkcję producentki, reprezentując swoją firmę Nine Muses Entertainment. Jak podkreślił Nathan Kahane, prezes Lionsgate Motion Picture Group: "Ten film ma wszystko - genialny, zabawny pomysł, wyjątkową rolę dla aktorki i ogromny talent za kulisami. Bryce jako reżyserka to prawdziwy strzał w dziesiątkę, więc nie możemy się doczekać startu prac nad projektem".

Howard, córka znanego reżysera Rona Howarda, już wcześniej zasłynęła jako reżyserka, choć większość jej dorobku to projekty telewizyjne i dokumentalne. Pracowała m.in. nad pełnometrażowym dokumentem "Tatą być" dla Apple TV+, a także nad kilkoma odcinkami "The Mandalorian" i "Księga Boby Fetta" dla Disney+. Ma także w planach rozwój "Flight of the Navigator" oraz dokument "Pets" dla Disney+. Tym razem jednak staje przed nowym wyzwaniem - pełnometrażową produkcją fabularną o enigmatycznej, wielowarstwowej postaci.

Scenarzystka "All of Her", Sarah Streicher, to także uznane nazwisko w branży. Stworzyła i była producentką dramatu "Dzicz" dla Amazon Prime, a także pracowała przy nominowanym do Oscara animowanym hicie "To nie wypanda". Jej współpraca z Trevorrowem i Howard obiecuje projekt o dużej skali.

