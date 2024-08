Ta śmierć wstrząsnęła światem polskiego kina. Przyjaciele zebrali pieniądze dla rodziny

Tragiczna śmierć polskiego operatora Arkadiusza Tomiaka

10 czerwca 2024 roku Arkadiusz Tomiak, wybitny i nagradzany operator filmowy, zginął tragicznie w wypadku samochodowym w drodze na festiwal Młodzi i Film , który odbywa się w Koszalinie. Według prokuratury do wypadku doszło, gdy jadący z nadmierną prędkością 24-letni kierowca BMW zdecydował się wyprzedzić znajdujące się przed nim pojazdy. Kiedy zorientował się, że z naprzeciwka jedzie ciężarówka, próbował schować się na prawym pasie i uderzył o Toyotę, wpychając ją wprost pod koła ciężarowego samochodu. Kierujący Toyotą operator filmowy zginał na miejscu. Kierowca BMW został zatrzymany po tragedii, był trzeźwy. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.



Reklama

Śmierć Arkadiusza Tomiaka wstrząsnęła światem polskiego kina. Operator miał rodzinę, która nagle została bez źródła utrzymania. Przyjaciele operatora postanowili założyć zbiórkę na jednej ze stroncrowdfundingowych, aby wesprzeć żonę Agnieszkę i córki Tomiaka - Melę i Maję.



"My - koleżanki i koledzy Arka - chcemy wesprzeć jego najbliższych, by ten trudny czas, czas żałoby i wszystkich związanych z nią trudów, choć w tym jednym aspekcie był możliwie ułatwiony. Dlatego zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie zbiórki finansowej na rzecz Agnieszki, Meli i Mai Tomiak. Arek był jedynym żywicielem rodziny, jego żona poświęciła się opiece nad córkami, domem i wspieraniem męża w karierze zawodowej" - napisano na stronie zbiórki.

20 sierpnia zakończyło się zbieranie pieniędzy dla rodziny Arka Tomiaka. Z planowanych 50 tys. zł zebrano aż 246 tys. zł - ponad tysiąc osób zdecydowało się pomóc rodzinie operatora.

Pieniądze z pewnością pomogą rodzinie, która już została ciężko doświadczona przez los, kiedy musiała stoczyć heroiczny bój o życie Agnieszki Tomiak. Żona Arka Tomiaka od lat walczy bowiem ze złośliwym rakiem piersi, a jej leczenie pochłonęło rodzinne oszczędności.



"Nie przywrócimy Arkowi życia, nie przywrócimy go rodzinie, ale możemy spróbować w minimalnym stopniu zapewnić im komfort finansowy w najbliższych miesiącach. Chcemy oddać mu przyjaźń i miłość, którymi nas obdarzył. Chcemy zaopiekować się tymi, którzy byli dla niego najważniejsi" - napisali jego przyjaciele.

Arkadiusz Tomiak: Wybitny polski operator filmowy

Arkadiusz Tomiak karierę zawodową rozpoczął, pracując na planie filmów Jana Jakuba Kolskiego: "Cudowne miejsce", "Grający z talerza" i "Szabla od komendanta". Jako autor zdjęć zadebiutował w 1997 roku w filmie "Przystań" w reżyserii Jana Hryniaka.

Był dwukrotnym laureatem nagrody za najlepsze zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W 2000 roku doceniono go za "Daleko od okna", a sześć lat później za "Statystów" i "Palimpsest". Ponadto dwukrotnie nagrodzono go Polską Nagrodą Filmową - Orły. W 2013 roku za "Obławę", a trzy lata później za "Karbalę".



Był również autorem zdjęć do takich filmów, jak "Cisza", "Symetria", "Jasne błękitne okna", "Zero", "Enen", "Mistyfikacja", "Daas", "Dziewczyna z szafy", "Fotograf", "Legiony", "Czarny mercedes" czy "Raport Pileckiego". W tym roku na ekrany wszedł film "Czerwone maki", którego był operatorem. Z kolei 13 maja premierę miał spektakl telewizyjny "Powiem wam, jak zginął", gdzie realizował zdjęcia.

Jego ostatnim filmem była "Pani od polskiego" w reżyserii Radosława Piwowarskiego, która niebawem ujrzy światło dzienne.