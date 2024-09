Hit z Adamem Sandlerem doczeka się kontynuacji. Netflix ogłosił powrót gwiazd

Z początkiem tego roku dowiedzieliśmy się, że Netflix planuje realizację kolejnej części "Farciarza". Teraz dowiedzieliśmy się, że prace nad produkcją oficjalnie ruszyły! Reżyserią zajmie się twórca pierwszej części, Dennis Dugan. Nad scenariuszem czuwa odtwórca tytułowej roli, Adam Sandler, oraz Tim Herlihy.

Instagram Post Rozwiń

To jednak nie koniec niespodzianek dla fanów pierwszej części! Do obsady powrócą również Christopher McDonald (wcielający się w postać Shootera McGavina) oraz Julie Bowen (Virginia Venit). W filmie nie zabraknie też nowych twarzy; Netflix ogłosił, że do zespołu dołączył zawodnik futbolu amerykańskiego Travis Kelce oraz raper Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio).