Szykuje się aktorski powrót? Czy uratuje popularną serię horrorów?

Campbell była gwiazdą pierwszych pięciu części "Krzyku" (1996-2022). Nie wystąpiła w jego szóstej odsłonie (2023), ponieważ nie była zadowolona z zaoferowanej jej gaży. Nie planowała także pojawić się w siódmym horrorze o zabójcy w charakterystycznej masce.

Produkcja napotkała jednak spore kłopoty. Najpierw straciła swoje gwiazdy, czyli Melissę Barrerę i Jennę Ortegę. Później ze stanowiska zrezygnował także Christopher Landon, reżyser i scenarzysta.

Reklama

Wideo Krzyk VI - Teaser PL

Neve Campbell o ewentualnym występie w "Krzyku VII"

W rozmowie z "Indiewire" Campbell przyznała, że kłopoty serii ją smucą. Ma nadzieję, że producenci podejmą jak najlepsze decyzje. "Kocham ten cykl. Kocham go z powodu Wesa [Cravena — zmarłego w 2015 roku reżysera pierwszych czterech filmów]. Kocham go za wszystkie osoby, które były z nim związane, także za nowych członków obsady. Mam nadzieję, że to wszystko się nie rozleci" - mówiła.

W pewnym momencie padło pytanie, czy aktorka rozważyłaby powrót do "Krzyku". "Gdyby zeszły odpowiednie okoliczności? Tak" - odpowiedziała. Zaraz dodała, że wciąż stoi na stanowisku, że oferta złożona jej przy okazji szóstej części cyklu była uwłaczająca, biorąc pod uwagę fakt, że była twarzą serii przez ponad ćwierć wieku. "Zobaczymy" - skwitowała.

Dlaczego Neve Campbell nie wystąpiła w "Krzyku VI"?

Aktorka zrezygnowała z udziału w "Krzyku VI" z powodów finansowych. "Jako kobieta musiałam pracować niezwykle ciężko w czasie swojej kariery, by podkreślić moją wartość, przede wszystkim jeśli chodzi o 'Krzyk'" - mówiła o powodach swojej decyzji. "Myślę, że złożona mi oferta nie przekładała się na wartość, którą wniosłam do serii".

"Decyzja o odejściu była bardzo trudna. Do wszystkich fanów 'Krzyku': Kocham was. Zawsze niesamowicie mnie wspieraliście. Jestem wdzięczna wam i wszystkiemu, co dała mi ta seria w ciągu ostatnich 25 lat" - dodała aktorka w 2022 roku.

Kevin Williamson o Neve Campbell: "Zapłaćcie jej"

W podcaście "Happy Horror Time" scenarzysta Kevin Williamson stwierdził, że jest prosty sposób, by Campbell wróciła do serii popularnych horrorów. "Wszystko, co mogę powiedzieć w tej sprawie to: Zapłaćcie jej" - powiedział.

"Dobrze ją znam. Kocham ją i podziwiam, a ona zrobiła, co zrobiła, i dobrze na tym wyszła. Kocham wszystkie osoby zaangażowane w 'Krzyk'. [...] Także dobrze słyszeliście. Tak bym zrobił. Dałbym jej to, czego chce" - kontynuował pomysłodawca cyklu.

Po chwili dodał, iż jest przekonany, że aktorka i wytwórnia Paramount Pictures dojdą w końcu do porozumienia.

"Krzyk VI" wszedł do polskich kin 8 marca 2023 roku. Obraz zarobił na całym świecie 169 milionów dolarów — najwięcej ze wszystkich części serii.