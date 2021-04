"Szybcy i wściekli 9": Jest nowy zwiastun!

Pojawił się nowy zwiastun oczekiwanej produkcji "Szybcy i wściekli 9". Obraz trafi na kinowe ekrany 25 czerwca 2021.

Vin Diesel w filmie "Szybcy i wściekli 9" /UIP /materiały prasowe

Dominic (Vin Diesel) prowadzi spokojne życie z Letty (Michelle Rodriguez) i ze swoim synem Brianem. Jednak nadal czyhają na niego różne niebezpieństwa. Tym razem Dominic będzie musiał zmierzyć się z duchami własnej przeszłości. Jego ekipa znów połączy siły, żeby pokonać wroga - doskonałego kierowcę Jacoba Toretto (John Cena), który jest bratem Dominica skłóconym z nim od wielu lat.

W filmie wyruszymy w podróż po niemal całym świecie. Bohaterowie produkcji odwiedzą między innymi Londyn, Tokio, Tbilisi, Azerbejdżan i Amerykę Środkową. Będziemy świadkami wskrzeszenia starych przyjaciół i powrótu dawnych wrogów. Historia zostanie napisana na nowo, a prawdziwe znaczenie rodziny będzie poddane próbie jak nigdy dotąd.



W dziewiątej części filmu do imponującej obsady cyklu dołączą John Cena i Michael Rooker. Ponownie zobaczymy też m.in. Charlize Theron oraz Helen Mirren, które powrócą do ról Cipher i Magdalene Shaw. Uzupełnią one żelazną obsadę serii, w skład której oprócz Diesela i Rodriguez wchodzą jeszcze Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson oraz Ludacris.

Reżyserem filmu "Szybcy i wściekli 9" jest Justin Lin, który wcześniej wyreżyserował części czwartą, piątą i szóstą.

Filmy z serii "Szybcy i wściekli" przyniosły do tej pory ponad pięć miliardów dolarów zysku. Cykl rozpoczął wyreżyserowany przez Roba Cohena film "Szybcy i wściekli" z 2001 roku. Jego tematem były nielegalne samochodowe wyścigi uliczne. Wydawało się, że trzecia część, "Szybcy i wściekli: Tokio Drift" będzie końcem serii, ale począwszy od jej wznowienia filmem "Szybko i wściekle", każdy następny odcinek cieszył się coraz większym sukcesem finansowym. Serii nie zaszkodziła nawet tragiczna śmierć Paula Walkera wcielającego się w jedną z głównych ról.

Obok głównego cyklu, w 2019 roku na ekrany trafił również spin-off serii, film "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", w którym w rolach głównych wystąpili Dwayne Johnson i Jason Statham.