"Dzień pierwszy" - napisał Vin Diesel na Instagramie. W ten sposób poinformował widzów, że właśnie padł pierwszy klaps na planie dziesiątej części uwielbianego przez widzów cyklu "Szybcy i Wściekli" , której tytuł brzmi "Fast X".

Instagram Post

Instagram Post

"Fast X": Co wiemy na temat nowej odsłony cyklu "Szybcy i wściekli"?

"Tylko poczekajcie na dziesiątkę! Jak dobrze wiecie, studio już ogłosiło, że mamy do podjęcia tyle wątków, że nie wystarczy na nie jednego filmu. Możecie więc tylko sobie wyobrazić, co czeka na widzów" - mówił Diesel w rozmowie z EW.



Fani Dwayne’a Johnsona, który w serii "Szybcy i wściekli" wcielił się w postać agenta Luke’a Hobbsa, nie zobaczą swojego ulubieńca w dziesiątej części filmu. Powodem jest to, że Johnson i Diesel nie przepadają za sobą. "Życzę im powodzenia z dziesiątą i jedenastą częścią, a także z całą resztą filmów serii 'Szybcy i wściekli', ale powstaną one beze mnie" - mówił popularny The Rock.

Reklama

Choć jedenasta część ma być ostatnią odsłoną głównej serii "Szybcy i wściekli", nie jest wykluczone, że w przyszłości powstaną kolejne jej spin-offy. Pierwszy z nich, "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" z 2019 roku zarobił w kinach 760 milionów dolarów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybcy i wściekli 9" [trailer] materiały dystrybutora