"Szklana pułapka" to klasyczny film akcji z lat 80. ubiegłego wieku, przez wielu nazywany też najlepszych filmem bożonarodzeniowym wszech czasów. Rola Johna McClane’a, policjanta walczącego z terrorystami w nowoczesnym wieżowcu, przyniosła międzynarodową sławę Bruce’owi Willisowi , który do czasu udziału w "Szklanej pułapce" był jedynie gwiazdą małego ekranu. Niewiele jednak zabrakło, by zamiast Willisa w filmie wyreżyserowanym przez Johna McTiernana wystąpił Clint Eastwood . Rozważani pod jej kątem byli także Sylvester Stallone, Harrison Ford, Robert De Niro i Charles Bronson.

Film odniósł ogromny sukces komercyjny, a Bruce Willis stał się światową gwiazdą. Niedawno od premiery filmu minęły 34 lata. Bruce Willis postanowił uczcić ten moment w szczególny sposób, odwiedzając miejsce, w którym rozpoczęła się jego kariera. W mediach społecznościowych jego żony ukazało się wyjątkowe nagranie.

Bruce Willis zakończył karierę. Cierpi na afazję

W marcu cały świat obiegła informacja, że Bruce Willis przechodzi na aktorską emeryturę i wycofuje się z show-biznesu. Wszystko przez ciężki stan zdrowia aktora. Od tamtej pory kultowy gwiazdor filmów akcji rzadko pojawia się publicznie.

Bruce Willis, został zmuszony do zakończenia kariery w związku ze zdiagnozowaniem u niego afazji. Jest to schorzenie objawiające się m.in. utratą zdolności mowy. "Jako rodzina chcieliśmy się podzielić informacją, że nasz ukochany Bruce ma problemy ze zdrowiem i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze" - napisali członkowie rodziny Willisa w specjalnym oświadczeniu, opublikowanym w marcu na Instagramie.

Jak zdradził w rozmowie z "The Sun" znajomy Willisa, przyczyną afazji, może być uraz głowy, którego aktor doznał w 2003 roku na planie filmu "Łzy Słońca". Podobnego zdania są najbliżsi gwiazdora, dla których diagnoza i świadomość własnej bezsilności była druzgocąca. Wtedy też wyszło na jaw, że kultowy John McClane z serii "Szklana pułapka" od dłuższego czasu miał poważne problemy z odgrywaniem ról. Nawet najprostszych.

Według "The Times", w ostatnich latach zdjęcia z udziałem Willisa trwały nie dłużej niż dwa dni, za co dostawał ok. 2 mln dolarów. Przy tym aktor, choć zobowiązywał się do ośmiu godzin pracy dziennie, często przebywał na planie nie dłużej niż cztery. Do tego musiał korzystać z podpowiedzi udzielanych mu przez słuchawkę.

Legendarny aktor może liczyć na wsparcie rodziny, w szczególności żony Emmy. Para, która poznała się w 2007 roku, a w 2009 roku powiedziała sobie sakramentalne tak, jak najbardziej poważnie traktuje bowiem słowa małżeńskiej przysięgi o trwaniu przy sobie na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie.

W rozmowie z magazynem "People" osoba z otoczenia pary przyznała, że diagnoza początkowo przeraziła 44-latkę. "Ponieważ Bruce jest starszy od Emmy, wiedzieli, że jego zdrowie może pogorszyć się szybciej niż jej. Mimo to diagnoza była dla niej końcem świata. Trudno jest patrzeć na pogarszające się zdrowie i kondycję partnera. Tym bardziej że ich córki są jeszcze małe" - Evelyn ma 7 lat, Mabel, 10 lat. I to właśnie dla nich przede wszystkim Emma stara się trzymać nerwy na wodzy i nie poddawać się, opisywał informator.

"Szklana pułapka": Fabuła i zwiastun

Porucznik John McClane (Bruce Willis) z nowojorskiej policji przyjeżdża do Los Angeles, by spędzić święta Bożego Narodzenia z rodziną. Holly McClane (Bonnie Bedelia) pracuje dla korporacji Nakatomi i zaprasza męża na przyjęcie gwiazdkowe w biurowcu firmy. Sielanka kończy się, gdy budynek Nakatomi opanowują terroryści dowodzeni przez bezwzględnego Hansa Grubera (Alan Rickman) i biorą wszystkich obecnych jako zakładników.

Zdjęcie Bruce Willis w filmie "Szklana pułapka" / East News

McClane,który boso zdołał wymknąć się napastnikom, musi samotnie stawić czoła dwunastu uzbrojonym po zęby zbirom. Jego jedynymi sprzymierzeńcami będą: zwyczajny policjant (Reginald VelJohnson), który pierwszy przybywa na wezwanie o pomoc, oraz... własna pomysłowość. Absolutna klasyka, film, który wywarł potężny wpływ na całe kino akcji lat 90. "Szklana pułapka" otrzymała cztery nominacje do Oscara: za najlepsze efekty wizualne, montaż, dźwięk i montaż efektów dźwiękowych.

