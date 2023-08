Sytuacja branży kinowej na całym świecie wraca do stanu sprzed pandemii

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Pandemia COVID-19 wywróciła do góry nogami wszystko, co związane było z szeroko pojętym przemysłem kinowym. Teraz to już jednak przeszłość, a ostatni weekend pokazuje, że sytuacja powoli wraca do przedpandemicznej normalności.

Jason Statham w scenie z filmu "Meg 2: Głębia" /materiały prasowe