Listę laureatów Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych opublikowano na stronie internetowej Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Jak poinformowano, pierwszą nagrodę - w wysokości 5 tys. zł - otrzymał "Synthol" Piotra Trojana. "Za małe kino wielkich paradoksów: ironiczne i empatyczne, bezpretensjonalne i pełne kulturowych kontekstów, efektowne w formie i kameralne w nastroju; słowem — za kuferek z filmowymi skarbami, w którym każdy znajdzie coś dla siebie" - podkreślono w uzasadnieniu werdyktu.

Druga nagroda - w wysokości 3 tys. zł - powędrowała do "Wenus z Willendorfu" Zuzanny Grajcewicz. "Za śmiech, który więźnie w gardle oraz ironię, która pozwala oswoić strach; za dystopię w którą nie musimy wierzyć na słowo i opowieść o ciele, której sami jesteśmy bohaterami" - czytamy.

"Za imponującą scenariopisarskim konceptem, reżyserską precyzją i aktorską swobodą opowieść o wojnie na niby i miłości na serio" trzecią nagrodą - w wysokości 2 tys. zł - doceniono "Martwe małżeństwo" Michała Toczka.

Przyznano również dwa wyróżnienia. Pierwsze z nich trafiło do "Night" Ahmada Saleha "za imponującą plastycznie opowieść o stracie, żalu i prawdzie, która zawsze jest obietnicą nowego początku". Drugie zaś do "Point d’orgue" Benoita Ouelleta "za cud, który dotąd się nie zdarzył: finezyjne połączenie gatunków home invasion i feel good movie".

Nagrodą specjalną im. Agatki Modrzejewskiej za najlepsze zdjęcia "za odmalowanie na monochromatycznej taśmie wielobarwnych lęków, nadziei i namiętności" uhonorowano Maxa Bugajaka, autora zdjęć do "Skowytu" w reż. Bartosza Brzezińskiego.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: aktorka Julia Wyszyńska, reżyser filmów dokumentalnych Lidia Duda oraz krytyk filmowy Michał Walkiewicz.

Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą

16. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi odbywał się w dniach 30 lipca - 7 sierpnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. W programie znalazły się m.in. uhonorowany Złotym Niedźwiedziem w Berlinie "Alcarras" Carli Simón, prezentowane w Cannes "Baby Broker" Hirokazu Koreedy, twórcy docenionych Złotą Palmą i nominowanych do Oscara "Złodziejaszków", a także "The Eight Mountains" Felixa van Groeningena i Charlotte Vandermeersch. Z publicznością festiwalową spotkali się m.in. Jan Peszek, Agata Buzek, Wojciech Marczewski, Aleksandra Terpińska i Anna Kazejak. Głównymi lokalizacjami imprezy były: miasteczko festiwalowe, Kino Lubelskie przy ul. Szkolnej 1, Kino na Zamku oraz Kino Perła na Małym Rynku.