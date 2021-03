Syn Vina Diesela zagra w dziewiątej części "Szybkich i wściekłych"

10-letni syn Vina Diesela, Vincent Sinclair, zadebiutuje na kinowym ekranie w dziewiątej części "Szybkich i wściekłych". Chłopiec wcieli się w młodszą wersję Dominika Toretta - bohatera, którego portretuje w serii Vin Diesel.

Vin Diesel z synem Vincentem Sinclairem /Jason LaVeris/FilmMagic /Getty Images

Według prasowych informacji Vincent Sinclair Diesel nakręcił swoje sceny w 2019, kiedy miał 9 lat. Za każdy dzień zdjęciowy otrzymał tysiąc dolarów.

Młodego Dominika Toretta oglądaliśmy już w siódmej części serii "Szybcy i wściekli" (2015). Wcielił się w niego Alex McGee.



Premiera "Szybkich i wściekłych 9" zaplanowana jest na 25 czerwca.

Filmy z serii "Szybcy i wściekli" przyniosły do tej pory ponad pięć miliardów dolarów zysku. Cykl rozpoczął wyreżyserowany przez Roba Cohena film "Szybcy i wściekli" z 2001 roku. Jego tematem były nielegalne samochodowe wyścigi uliczne. Wydawało się, że trzecia część, "Szybcy i wściekli: Tokio Drift" będzie końcem serii, ale począwszy od jej wznowienia filmem "Szybko i wściekle", każdy następny odcinek cieszył się coraz większym sukcesem finansowym. Serii nie zaszkodziła nawet tragiczna śmierć Paula Walkera wcielającego się w jedną z głównych ról.

Obok głównego cyklu, w 2019 roku na ekrany trafił również spin-off serii, film "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", w którym w rolach głównych wystąpili Dwayne Johnson i Jason Statham.

W dziewiątej części filmu do imponującej obsady cyklu dołączą John Cena i Michael Rooker. Ponownie zobaczymy też m.in. Charlize Theron oraz Helen Mirren, które powrócą do ról Cipher i Magdalene Shaw. Uzupełnią one żelazną obsadę serii, w skład której oprócz Diesela i Rodriguez wchodzą jeszcze Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson oraz Ludacris.

Reżyserem filmu "Szybcy i wściekli 9" jest Justin Lin, który wcześniej wyreżyserował części czwartą, piątą i szóstą.

