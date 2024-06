Syn Janusza Rewińskiego dziękuje lekarzom. Znamy datę i szczegóły pogrzebu

Msza święta za Janusza Rewińskiego zostanie odprawiona w piątek 7 czerwca o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Radości. Po nabożeństwie nastąpi wyprowadzenie na miejscowy cmentarz parafialny.

Syn satyryka podziękował za "potężne słowa wsparcia". Wyraził także szacunek dla lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jak napisał, "walczyli do końca".

Janusz Rewiński zmarł w wieku 75 lat

"Pożegnanie, którego miało nie być. 1 czerwca Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady" - poinformował w mediach społecznościowych we wtorek 4 czerwca 2024 roku Jonasz Rewiński.

"Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło. [...] W trudnych momentach pocieszał nas, mówiąc 'fokus na pozytyw!'... Ale czy dzisiaj to jeszcze możliwe? Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję, że 'mają rozmach'. Buenas noches, Senior Siarra!" - dodał.

Janusz Rewiński: Kariera

Janusz Rewiński urodził się 16 września 1949 roku w Żarach. Zanim pomyślał o karierze telewizyjnej, ukończył Technikum Budowy Silników Lotniczych. Tam trafił na nauczycielkę języka polskiego, która zaszczepiła w nim miłość do literatury i sztuki. W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie.

Zaczął ambitnie — już w trakcie studiów występował właśnie w Piwnicy Pod Baranami. Później wyjechał do Poznania, gdzie współpracował z Zenonem Laskowikiem w kabarecie Tey. Chociaż wkrótce ich drogi się rozeszły, to byłego scenicznego partnera darzył ogromnym szacunkiem. Mówił nawet, że od Laskowika nauczył się więcej niż w szkole teatralnej.

W końcu Rewiński trafił do Warszawy. Tam dostrzegła go Olga Lipińska, która zaprosiła go do swojego kabaretu. Wtedy upomniało się o niego kino. Na ekranie zadebiutował w 1983 roku filmem "To tylko rock". W czasie kolejnej dekady regularnie występował w filmach i serialach. Mogliśmy go podziwiać m.in. w "Podróżach Pana Kleksa", "Uprowadzeniu Agaty" czy serialach "Pierścień i Róża" i "Zmiennicy".

Siara: Rola, która przeszła do historii

W 1997 roku Rewiński dostał rolę, która na stałe zapisała go w historii polskiej kinematografii. W filmie "Kiler" Juliusza Machulskiego wcielił się w Stefana "Siarę" Siarzewskiego, gangstera i biznesmena ze skłonnością do wulgaryzmów. "Siara" jest dzisiaj postacią kultową, a jego cytaty z jego dialogów weszły do języka potocznego.

Szczyt kariery aktora przypadł na koniec XX i początek XXI wieku. W serialu "Tygrysy Europy" Rewiński zagrał Edwarda Nowaka, który za komuny był przemytnikiem, później biznesmenem. Dzięki kontaktom i nie zawsze czystym układom znalazł się na liście najbogatszych Polaków. . Satyra na nowobogackich cieszyła się ogromną popularnością wśród widzów.

Ostatni raz na ekranie pojawił się w komedii "Ryś" w 2007 roku.