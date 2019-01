Syn Jamesa Gandolfiniego zagra młodego Tony'ego Soprano

Trwają przygotowania do realizacji "The Many Saints of Newark", filmowego prequela uznanego serialu "Rodzina Soprano". David Chase, twórca produkcji HBO, ujawnił jakiś czas temu, że jednym z bohaterów obrazu będzie Tony Soprano. Właśnie znalazł odtwórcę tej postaci. W przyszłego bossa mafii wcieli się Michael Gandolfini, syn Jamesa Gandolfiniego, który przez sześć sezonów grał Tony'ego w serialu HBO.

James Gandolfini na grafice promującej serial "Rodzina Soprano" /materiały prasowe

Młody Gandolfini zadebiutował na ekranie w 2018 roku w drugim sezonie serialu "Kroniki Times Square". Wystąpił także w małych rolach w kilku filmach, między innymi "Ocean's 8".



Reklama

Syn aktora nie był pierwszym wyborem do roli młodego Tony'ego Soprano. Producenci przez długi czas prowadzili castingi. Jednak Gandolfini nie tylko fizycznie przypomina swojego ojca, ale też do perfekcji opanował głos i manieryzm, jakie ten nadał postaci znerwicowanego gangstera.

"Kontynuowanie dziedzictwa mojego ojca i wejście w buty młodego Tony'ego Soprano to wielki zaszczyt. Jestem poruszony możliwością pracy z Davidem Chase'em oraz niezwykłymi talentami, które zgromadził przy okazji '"The Many Saints of Newark'" - napisał Gandolfini w oświadczeniu.



Poza nim w filmie pojawią się także Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen i Corey Stoll. Fabuła filmu skupi się na Dickie'em Moltisantim (Nivola), a tłem będą napięcia rasowe lat sześćdziesiątych. Scenariusz napisał Chase razem z Lawrencem Konnerem. Reżyseruje Alan Taylor. Póki co nie podano daty premiery filmu.

"Rodzina Soprano" była emitowana przez HBO w latach 1999-2007. Przedstawiała perypetie Tony'ego Soprano, szefa mafii z New Jersey, który z powodu ataków paniki musi zacząć uczęszczać na terapię. Serial uchodzi za jeden z najważniejszych w historii. James Gandolfini, który wcielił się w Tony'ego, otrzymał za swą rolę trzy nagrody Emmy i Złotego Globa. Aktor zmarł nagle w 2013 roku.