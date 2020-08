​Sylvester Stallone sprzedaje ukochany samochód

Sylvester Stallone sprzedaje swój ukochany samochód. Wydłużony Cadillac Escalade ESV należący do gwiazdora kosztuje 350 tysięcy dolarów. "Sly" chciał za niego 409 tysięcy, bo tyle zapłacił, ale z braku chętnych musiał zejść z ceny. Po obniżce można więc samochód kupić za jedyne - w przeliczeniu - milion trzysta tysięcy złotych.

Sylvester Stallone /Leon Bennett /Getty Images

Samochód został zaprojektowany specjalnie dla niego przez uznaną w Kalifornii firmę Becker Automotive Design. Zamontowano w nim 43-calowy telewizor dla pasażera, który siedzi przodem do kierunku jazdy i 12-calowe monitory - dla jego mniej ważnych towarzyszy, siedzących w pozycji przeciwnej. Do tego fornirowane stoliki, elektryczne zasłony okienne, system dźwiękowy 7.1. Grający w wielu filmach akcji aktor zadbał także i to, aby na pokładzie jego samochodu był i wojskowy router, który zapewnia nieprzerwaną łączność z Internetem w każdej sytuacji i każdym miejscu na Ziemi.



Nie brakuje jednak kpiących spekulacji, że Stallone może i nim jeździł, ale tylko w niedzielę. Samochód ma zaledwie 1609 kilometrów przebiegu. Dlaczego gwiazdor pozbywa się takiego auta ze swojej stajni? Aktor twierdzi, że zamówił samochód do "określonego celu", jednak ostatnio jego oczekiwania uległy pewnym zmianom i takie auto nie jest mu już potrzebne.

Aby obejrzeć samochód na YouTube, wystarczy wpisać: "Sylvester Stallone puts his opulent stretched Cadillac Escalade with a 43-inch smart TV up for sale".