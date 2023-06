O kulisach negocjacji z Adele Sylvester Stallone opowiedział w najnowszym wywiadzie dla "The Wall Street Journal". Ujawnił w nim, że po sprzedaniu posiadłości, chciał zabrać ze sobą pomnik Rocky'ego stojący nad basenem. Szybko jednak się okazało, że nie zrealizuje tego planu. "Adele powiedziała, że zrezygnuje z zakupu posiadłości, jeśli go zabiorę" - przyznał słynny aktor.



Sylvester Stallone i Adele: Negocjacje o pomnik Rocky'ego

Negocjacje o przyszłość pomnika nie były trudne. Stallone przystał na warunki proponowane przez piosenkarkę i statua Rocky'ego pozostała na swoim miejscu. Nie oznacza to jednak, że w byłej posiadłości aktora nic się nie zmieniło. Wręcz przeciwnie. Według informacji "TMZ", Adele przystąpiła do całkowitej renowacji posiadłości. Stallone już widział efekty tej przebudowy. "Podoba mi się to, co z nią robi. Wygląda pięknie" - zapewnił we wspomnianym wywiadzie aktor.

W posiadłości zakupionej przez Adele znajdowało się wiele innych pamiątek związanych z serią filmów "Rocky", która przyniosła Stallone’owi sławę oraz kilka nominacji do Oscara. Adele udało się wynegocjować nie tylko pozostawienie pomnika na swoim miejscu. Stallone chciał dostać za swoją willę 110 milionów dolarów, ale opuścił cenę do 85 milionów.

Urządzona w śródziemnomorskim stylu posiadłość została wybudowana w 1994 roku przez Edwarda Granzbacha. Projektował ją Richard Landry, architekt, który urządzał domy takich gwiazd jak m.in. Michael Jackson czy Rod Stewart. Stallone kupił tę willę pod koniec lat 90. i od razu zaczął przebudowę. Jedno z pomieszczeń w całości poświęcone zostało postaci Rocky'ego. Na terenie posiadłości znajduje się kino, przygotowany na zamówienie bar, sześć salonów i dziewięć łazienek.

Posiadłość należąca teraz do Adele mieści się w ekskluzywnym, niedostępnym dla osób postronnych rejonie Beverly Hills, w którym całkowicie zabronione jest fotografowanie. Dzięki temu mieszkające tam gwiazdy mogą spać spokojnie bez obawy o natarczywych paparazzich. Gdyby Adele zabrakło cukru, będzie mogła go pożyczyć od mieszkających w sąsiedztwie Denzela Washingtona czy Marka Wahlberga.