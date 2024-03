Sydney Sweeney w roli głównej w filmie "Niepokalana"

W kwietniu w kinach zobaczymy najnowszy film z Sydney Sweeney - "Niepokalana" , w którym nie tylko zagrała główną rolę, ale również go wyprodukowała.

W horrorze "Niepokalana" aktorka gra młodą zakonnicę Cecilię, która trafia do włoskiego klasztoru. Miejsce jest niepokojąco piękne, a księża i zakonnice nienaturalnie życzliwi. Wkrótce Cecilia odkrywa, że jest w ciąży. Kiedy lekarz potwierdza niepokalane poczęcie, w klasztorze zaczyna się mówić o cudzie. Młoda zakonnica ma wrażenie, że jej ciąża nie jest zaskoczeniem, a z miejscem wiąże się jakaś przerażająca tajemnica. Bohaterka uświadamia sobie, że została wybrana do wypełnienia misji, która może doprowadzić ją do zguby.

Reklama

W "Niepokalanej", poza Sydney Sweeney, występują: Alvaro Morte (serial "Dom z papieru"), Simona Tabasco (serial "Biały Lotos") i Bernadetta Porcaroli ("Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie"). Horror wyreżyserował Michael Mohan ("Kiedy nikt nie patrzy", "Dobra partia"). Autorem scenariusza jest Andrew Lobel.

"Ta historia mnie przyciągnęła, bo jest prowokująca. Zawsze lubiłam horrory. W dzieciństwie oglądałam je z tatą. Chciałam stworzyć coś w gatunku, który on uwielbia. Uznałam, że to świetny film, temat od dawna chodził mi po głowie. To dobry obraz na start dla mojego studia" - wyznała.

Film "Niepokalana" trafi na ekrany kin 26 kwietnia. Dystrybutorem tytułu jest firma Monolith Films.

Sydney Sweeney wymieniła cztery ulubione horrory

Sydney Sweeney obecnie promuje film "Niepokalana", udzielając licznych wywiadów. W jednym z nich zdradziła, jakie są jej cztery ulubione horrory. Wymieniła głównie klasykę gatunku, ale nie zabrakło tytułu z ostatnich lat.

W rozmowie z Letterboxd wyróżniła m.in. kultowy film Romana Polańskiego "Dziecko Rosemary", określając go jako największą inspirację do stworzenia "Niepokalanej".

Jako drugi horror wymieniła "To my" w reżyserii Jordana Peeele'a. W roli głównej wystąpiła Lupita Nyong’o w roli Adelaide Wilson. Kobieta wraz z mężem (znany z "Czarnej pantery" Winston Duke) oraz dziećmi przyjeżdża do letniego domku, aby znaleźć wytchnienie. Ścigana przez niewyjaśnione i nierozwiązane traumy z przeszłości oraz dziwaczne zbiegi okoliczności, Adelaide czuje, że paranoja, w której się znalazła, narasta z niepohamowaną siłą. Sydney Sweeney zwróciła uwagę na wybitny występ Nyong'o, określając ją mianem "niesamowitej aktorki".

Sweeney wyróżniła również film Stanleya Kubricka, klasykę gatunku, czyli "Lśnienie". Wyznała, że jako aktorka chciałaby znaleźć się na miejscu Jacka Nicholsona, który wcielił się w główną postać Jacka Torrance'a, który na stałe zapisał się na kartach historii kinematografii.

W zestawieniu młodej gwiazdy nie mogło zabraknąć horroru Johna Carpentera - "Halloween". Sydney Sweeney podsumowała, że Carpenter wraz z Jamie Lee Curtis, która zagrała niezapomnianą Laurie, wykreowali wspaniałą, kultową historię.