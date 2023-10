"Anyone But You" to nowa komedia Willa Glucka ("To tylko seks") oparta na scenariuszu autorstwa Ilany Wolpert.

Film ma być współczesną wersją szekspirowskiego "Wiele hałasu o nic", opowiadającą o szkolnych wrogach, którzy po latach pojawiają się jako goście na weselu, gdzie zmuszeni są udawać parę. Z czasem okazuje się, że między dawnymi wrogami rodzi się prawdziwe uczucie.

Według informacji serwisu Variety w "Anyone But You" znajdzie się na tyle dużo nagości, że romantyczna komedia otrzymała kategorię wiekową R. Oznacza to, że widzowie poniżej 17. roku życia będą mogli obejrzeć ją jedynie w towarzystwie dorosłych widzów.

Sydney Sweeney i Glen Powell mają romans?

Sydney Sweeney i Glen Powell promowali film już podczas kwietniowego CinemaCon, nie szczędząc sobie czułości, co sprowokowało plotki na temat ich pozaekranowego romansu.