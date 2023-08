Sydney Sweeney: Najsłynniejsze role

Sydney Sweeney ma już w dorobku kilka znaczących ról. Choć popularność przyniósł jej występ w serialu " Euforia" , pojawiła się również w innych, dobrze przyjętych produkcjach. Zagrała m.in. Olivię Mossbacher w "Białym Lotosie" , Eden Spencer w "Opowieści podręcznej" oraz Alice w "Ostrych przedmiotach" .

Reklama

W 2019 roku wcieliła się w podopieczną Charlesa Mansona w filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood" . Z kolei w musicalu Machine Gun Kelly'ego "Downfalls High" zagrała Scarlett, ukochaną Fenixa (Chase'a Hudsona), powściągliwego i samotnego nastolatka.



W rozmowie z magazynem "GQ" Sweeney ujawniła niedawno, że na początku kariery, gdy ubiegała się o kolejne role, wiele razy spotkała się z odmową. Na przesłuchaniach słyszała, że brakuje jej talentu i urody.

Instagram Post Rozwiń

"Latami słyszałam 'nie' na castingach. Mówiono mi, że nie jestem ani wystarczająco uzdolniona, ani dość atrakcyjna. Pewien dyrektor castingu powiedział mi kiedyś, że nie mam odpowiedniego wyglądu, by zrobić karierę w telewizji. Teraz mogę się co najwyżej śmiać z tego komentarza, bo tak się składa, że gram w jednym z najsłynniejszych seriali telewizyjnych na świecie" - wyjawiła serialowa Cassie.



Instagram Post Rozwiń

Teraz 25-letnią aktorkę możemy oglądać w polskich kinach w najbardziej wymagającej kreacji w jej karierze. W kameralnym dramacie "Reality" wcieliła się w tytułową bohaterkę. Gwiazda zapewnia, że w najbliższych latach nie ma zamiaru zwalniać tempa.

Sydney Sweeney: W drodze na szczyt

"Uwielbiam ten szalony bieg, w którym biorę udział, ponieważ zakochuję się w tak wielu postaciach i chcę zagrać je wszystkie. I kocham to, co robię. Ale czasami sobie myślę: 'Może powinnam brać udział tylko w jednym lub dwóch projektach rocznie, żeby móc więcej czasu spędzać z rodziną w domu'".



Sweeney zaznacza jednak, że to właśnie nadmiar zadań dobrze na nią wpływa. "Rozwijam się w chaosie. Uwielbiam mieć pięć projektów, którymi żongluję, a w międzyczasie czytać dziesięć kolejnych scenariuszy i trzy książki".



Gwiazda napisała nawet scenariusz podczas kwarantanny związanej z epidemią koronawirusa i przyznaje, że było to wspaniałe doświadczenie. "Myślę, że to było trochę zbyt skomplikowane, aby ludzie mogli to ogarnąć. Po czasie patrzę na to jako na naprawdę fajne ćwiczenie, które miałam dla siebie" - stwierdziła.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Reality" [trailer] materiały prasowe

Aktorka w ostatnich latach odniosła ogromny sukces, ale wciąż nie czuje się sławna. "Myślę, że wciąż się tego uczę, ponieważ zależy mi przede wszystkim, żeby być możliwie jak najbardziej autentyczną i otwartą dla publiczności i moich fanów. I myślę, że jak dotąd mi się to udaje" - wyznała w rozmowie z magazynem "ES".