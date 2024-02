Świetnie im się razem pracowało, więc zagra w jego kolejnym filmie. Będzie hit?

Produkcja filmu, który powstanie dla wytwórni Warner Bros., rozpoczęła się w styczniu w Kalifornii. Na pierwszych zdjęciach z planu można było zobaczyć Leonardo DiCaprio w zaskakującej charakteryzacji - z wąsami i w niedbałym stroju.



Tajemniczy nowy projekt Paula Thomasa Andersona

Szczegóły projektu, włącznie z tytułem, trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że jego budżet będzie oscylował w granicach 100 milionów dolarów - całkiem pokaźna kwota jak na twórcę, którego ostatni film, kosztujący 40 milionów dolarów "Licorice Pizza" , okazał się kasową wpadką. Z drugiej strony, produkcja otrzymała trzy nominacje do Oscara, w tym tę najważniejszą - za najlepszy film, a także dla Paula Thomasa Andersona za reżyserię i scenariusz oryginalny.



Według osoby związanej z produkcją nowy film artysty, z wieloma równoprawnymi bohaterami, będzie osadzony we współczesności. Pojawiły się również informacje, że film będzie oparty na książce Tomasa Pynchona "Vineland". Nie będzie to pierwszy raz, kiedy reżyser przeniesie na ekran powieść amerykańskiego pisarza - w 2014 roku nakręcił "Wadę ukrytą" na podstawie detektywistycznej powieści Pynchona.

Opisywany jako "bezkompromisowa satyra na amerykańskie społeczeństwo", opublikowany w 1990 "Vineland" rozgrywa się w 1984 roku w Kalifornii w tytułowym fikcyjnym miasteczku. Poprzez retrospekcje książka sięga jednak wstecz, do lat sześćdziesiątych - czasów młodości bohaterów, wtedy wolnych i zbuntowanych. Przez pryzmat losów głównych postaci Pynchon opisuje dwadzieścia lat największych przemian społecznych w Stanach Zjednoczonych, poczynając od niemal faszystowskich rządów Nixona, a na reelekcji Ronalda Reagana kończąc - brzmi oficjalny opis książki.



Kim jest Alana Haim?

Akcja ostatniego filmu Paula Thomasa Andersona "Licorice Pizza" rozgrywała się w latach 70. ubiegłego wieku w San Fernando Valley. Syn Philipa Seymoura Hoffmana - Cooper Hoffman - wcielił się w Gary'ego Valentine'a, ucznia liceum, który jako dziecko odnosił sukcesy w branży filmowej. Fabuła kręciła się wokół znajomości Gary'ego z niejaką Alaną Kane. W tę postać wcieliła się Alana Haim z tercetu Haim, który tworzy razem z dwoma siostrami.

Wybór aktorki nie był przypadkowy. Anderson wyreżyserował w przeszłości kilka klipów grupy. Był także autorem dokumentu muzycznego "Valentine" (2017), ukazującego realizację nagrań do albumu studyjnego Haim. Jak wspominał w jednym z wywiadów, urzekła go usłyszana kiedyś w radiu piosenka "Forever" i tak zaczęło się jego zainteresowanie zespołem. Alana (gitara klasyczna, perkusja, keyboard) to najmłodsza z sióstr.



Współpraca między Andersonem i Haim układała się widocznie na tyle dobrze, że reżyser zatrudnił ją także do swojego nowego filmu. Oprócz Haim obsadę wzbogacili ponadto: Teyana Taylor, Wood Harris i Shayna McHayle.