Seria filmów "John Wick" to kinematograficzna odyseja pełna adrenaliny, przedstawiająca losy tytułowego bohatera, Johna Wicka, którego rolę wciela się Keanu Reeves . Po tragicznej śmierci swojej ukochanej żony, John stara się odbudować swoje życie na nowo. Jednak spokój bywa krótkotrwały, gdy trudne wydarzenia zmuszają go do powrotu do świata, którym kiedyś rządził jako legendarny płatny zabójca.

"John Wick" - gdzie obejrzeć wszystkie części?

Wszystkie części serii "John Wick" są dostępne w ramach abonamentu na Prime Video, Canal+ Online oraz na TVP VOD. Dla osób zainteresowanych jednorazowym wypożyczeniem, poszczególne części serii są dostępne na Canal+ w cenach zaczynających się od 7,99 zł, a także na Cineman i Apple TV już od 9,90 zł. Większość platform oferuje również opcję zakupu filmów, co jest atrakcyjne dla tych, którzy chcieliby mieć filmy w swojej bibliotece cyfrowej na stałe.

"John Wick" - czy będzie piąta część?

"John Wick 5" jest już oficjalnie w drodze, potwierdził szef Lionsgate podczas spotkania z akcjonariuszami, gdzie dzielił się informacjami finansowymi spółki. Ta zapowiedź potwierdza wcześniejsze spekulacje, które krążyły wokół projektu od dawna. Wydaje się, że Lionsgate mocno stawia na uniwersum Johna Wicka, co sugeruje także wcześniejsze wypowiedzi reżysera, Chada Stahelskiego. Już przed premierą poprzedniej części Stahelski dawał do zrozumienia, że studio ma plany odnośnie kontynuacji. Sam Joe Drake, szef studia, również potwierdził te spekulacje, sugerując, że "John Wick 5" znajduje się na wczesnym etapie przygotowań.



