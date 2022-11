"Święta inaczej": Uroczysta premiera

Filmy świąteczne to od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem widzów. "Kevin sam w domu" , "To właśnie miłość" czy polska seria "Listy do M." to już prawdziwe klasyki gatunku. Do kin właśnie wchodzi polska produkcja - komediodramat "Święta inaczej" w reżyserii Patricka Yoki, twórcy takich hitów jak "rodzinka.pl" i "Listy do M. 4" .

Reklama

Uroczysta premiera filmu odbyła się w Multikinie Złote Tarasy, a na gali pojawili się twórcy produkcji i znani gości.



Wśród nich m.in. aktorzy grający w filmie: Daria Widawska, Wiktoria Gąsiewska, Oskar Wojciechowski, Adam Zdrójkowski, Anna Siergiej, Wiktoria Kruszczyńska, Michał Lupa, Nika Wichłacz, Pola Wichłacz, Antoni Sałaj, Agnieszka Dygant, Monika Richardson, Adrian Krysiak, Vanessa Rajewska, Ewa Zawada, Jacek Kopczyński, Kamila Kamińska i Michał Meyer, Aleksandra Szwed, Eliza i Paweł Trybałowie, a także Andrzej Piaseczny, który stworzył świąteczna piosenkę do filmu.

Zdjęcie Wiktoria Gąsiewska na premierze filmu "Święta inaczej" / Niemiec / AKPA

Zdjęcie Andrzej Piaseczny i Daria Widawska na premierze filmu "Święta inaczej" / Niemiec / AKPA

Zdjęcie Adam Zdrójkowski na premierze filmu "Święta inaczej" / Niemiec / AKPA

"Święta inaczej": Fabuła, zwiastun

Bohaterką filmu jest Ewa (w tej roli znakomita Daria Widawska) i jej rodzina. Ewę, bibliotekarkę i perfekcyjną panią domu, poznajemy, gdy przygotowuje święta, a wkłada w to całe swoje serce. Każdego roku dba, aby Boże Narodzenie w jej domu było dostatnie i wyjątkowe. Tymczasem dzień przed Wigilią Ewa dowiaduje się, że jest zdradzana przez męża, a dzieci mają poważne kłopoty, które przed nią ukrywały.

Zraniona kobieta rzuca wszystko, wsiada do pierwszego napotkanego pociągu i wyrusza w nieznane. W ślad za ukochaną mamą ruszają jej dzieci - nastoletni Dorian (Oskar Wojciechowski), który ukrywał przed matką problemy w szkole, oraz córka Emma (Wiktoria Gąsiewska), która także ma mnóstwo własnych kłopotów.



"Święta kojarzą się ludziom z rodziną, choinką, spokojem. Ale przygotowania przedświąteczne bywają bardzo stresujące, a stres prowadzi do rodzinnych kłótni. Ten film właśnie to pokazuje. Nie zawsze jest cukierkowo i wspaniale. Wcielam się w postać Szymona, chłopaka bardzo pewnego siebie, cwaniaczka, aroganta, z dużym życiowym doświadczeniem, ale o dobrym sercu. Szymon ma złe doświadczenia związana ze świętami, po prostu ich nie znosi. Czy to się zmieni? Zapraszam do kin" - powiedział Adam Zdrójkowski.



"Uwielbiam filmy świąteczne i zawsze chciałem taki wyprodukować. Wiedziałem jednak, że nie może to być coś oczywistego, bo takich produkcji jest dużo" - powiedział współscenarzysta i producent, Wiktor Piątkowski.

"Scenariusz filmu "Święta inaczej", ciekawie odczarowuje święta, mówi też coś o nas. Nie mogłam odmówić sobie zagrania takiej roli" - powiedziała Daria Widawska. Warto dodać, że scenarzyści już na etapie pisania scenariusza chcieli, aby w główną rolę Ewa wcieliła się Daria Widawska.



Film "Święta inaczej" można od 25 listopada oglądać na ekranach polskich kin.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Święta inaczej" [trailer] materiały prasowe