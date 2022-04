"Święta inaczej": O czym opowie produkcja?

Poza Wiktorią Gąsiewską i Adamem Zdrójkowskim w - jak zapowiadają producenci - nietypowej i nieoczywistej komedii "Święta inaczej" wystąpią również Daria Widawska , Wiktoria Kruszczyńska, Karol Dziuba i Oscar Wojciechowski.



Reżyserem filmu jest Patrick Yoka , a autorami scenariusza są Wiktor Piątkowski, Joanna Niczyj i Anna Siergiej.

Reklama

Za produkcję odpowiada Santa Film sp. z o.o. i Backstage IPG, a koproducentem i dystrybutorem jest Monolith Films.

Zdjęcie Wiktoria Gąsiewska na planie komedii romantycznej "Święta inaczej" / Karolina Grabowska / materiały prasowe

Tradycyjnie życzymy radosnych świąt w rodzinnej atmosferze, dwunastu wigilijnych potraw i mocy wymarzonych prezentów. A co, jeśli ktoś sobie tego nie życzy? Ma dość sztucznych uśmiechów, karpia w galarecie i kolejnych ciepłych kapci w prezencie?



Wtedy wybiera święta inaczej! Rzuca wszystko i wyjeżdża w nieznane. Po raz pierwszy od lat nie robi tego, co powinien, tylko to, na co naprawdę ma ochotę. W te święta nic nie będzie takie jak dotąd, świat stanie na głowie, a nawet najskrytsze marzenia okażą się zaskakująco realne.

Zobacz również:

Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii Filmowej

Warren Beatty: Seksualna rewolucja i wpadka na Oscarach

Maria Kowalik: Aktorka, która została sprzątaczką