Światowy rekord pobity! Tego nie dokonała jeszcze żadna animacja

"Zwierzogród 2": widzowie czekali na kontynuację 9 lat

Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.

Reżyserami filmu są laureaci Oscara Jared Bush (współreżyser i współscenarzysta "Zwierzogrodu", reżyser i współscenarzysta "Naszego magicznego Encanto") oraz Byron Howard (reżyser "Zwierzogrodu" i "Naszego magicznego Encanto"). Scenariusz napisał Jared Bush, a za produkcję odpowiada Yvett Merino, nagrodzona Oscarem producentka "Naszego magicznego Encanto".

W polskiej wersji językowej głosu bohaterom użyczyli m.in. Julia Kamińska, Paweł Domagała, Maciej Stuhr, Paweł Deląg, Bartosz Wesołowski.



"Zwierzogród 2" bije kolejne rekordy. Film zobaczyło już miliard widzów

Wyczekiwana kontynuacja trafiła na ekrany kin 26 listopada, natomiast w piątek, 12 grudnia przebiła miliard dolarów zysku na całym świecie. To pierwsza animacja w historii, która osiągnęła ten spektakularny wynik w tak krótkim czasie, czyli w zaledwie 17 dni.

"Zwierzogród 2" jest trzecią produkcją, która w 2025 roku przekroczyła miliard. Pozostałe dwie to także filmy animowane: "Ne Zha 2. W krainie potworów" oraz "Lilo & Stitch".

