Światowy rekord pobity! Tego nie dokonała jeszcze żadna animacja
Popularność animacji "Zwierzogród 2" nie maleje! Widzowie szturmują kina, a zyski filmu przekroczyły już miliard dolarów na całym świecie. Teraz okazuje się, że wyczekiwana produkcja pobiła światowy rekord i zapisze się złotymi zgłoskami w historii kina animowanego.
Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.
Reżyserami filmu są laureaci Oscara Jared Bush (współreżyser i współscenarzysta "Zwierzogrodu", reżyser i współscenarzysta "Naszego magicznego Encanto") oraz Byron Howard (reżyser "Zwierzogrodu" i "Naszego magicznego Encanto"). Scenariusz napisał Jared Bush, a za produkcję odpowiada Yvett Merino, nagrodzona Oscarem producentka "Naszego magicznego Encanto".
W polskiej wersji językowej głosu bohaterom użyczyli m.in. Julia Kamińska, Paweł Domagała, Maciej Stuhr, Paweł Deląg, Bartosz Wesołowski.
Wyczekiwana kontynuacja trafiła na ekrany kin 26 listopada, natomiast w piątek, 12 grudnia przebiła miliard dolarów zysku na całym świecie. To pierwsza animacja w historii, która osiągnęła ten spektakularny wynik w tak krótkim czasie, czyli w zaledwie 17 dni.
"Zwierzogród 2" jest trzecią produkcją, która w 2025 roku przekroczyła miliard. Pozostałe dwie to także filmy animowane: "Ne Zha 2. W krainie potworów" oraz "Lilo & Stitch".
