Wyczekiwany hit podbija Netfliksa. Polacy oglądają ten kryminał na potęgę

"Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'" to trzecia odsłona cyklu "Na noże", która rozpoczęła się w 2019 roku.

W pierwszej części serii wybitny detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig) próbował rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci znanego pisarza. Film okazał się hitem i doczekał się kontynuacji o tytule "Glass Onion: Film z serii ‘Na noże’", która zadebiutowała w 2022 roku na platformie Netflix. Tym razem Blanc trafiał na wyspę ekscentrycznego miliardera, gdzie dochodzi do zbrodni.

"Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'": nowy hit Netfliksa. Wciągający kryminał

W "Żywym czy martwym", trzeciej odsłonie cyklu, poza Craigiem zobaczymy Josha O'Connora, Glenn Close, Josha Brolina, Milę Kunis, Jeremy'ego Rennera, Kerry Washington, Andrew Scotta, Cailee Spaeny, Daryla McCormacka oraz Thomasa Hadena Churcha.

"To był zdecydowanie najtrudniejszy scenariusz, jaki kiedykolwiek napisałem. Wszystko dzieje się naraz i jest naprawdę, naprawdę, naprawdę trudne" - wyznał Johnson w jednym z wywiadów.

Tym razem Blanc zjawia się w tajemniczej parafii, próbując rozwikłać sprawę zabójstwa dość ekscentrycznego proboszcza.

"Fabuła 'Żywy czy martwy' przedstawia najmroczniejszą i najbardziej paskudną sprawę w karierze detektywa Benoita Blanca. Poprzez religijne motywy, film ociera się o refleksję na temat dobra i zła, ale także zawiera wątek związany z obłudą i bogactwem, podobnie zresztą jak w poprzednich częściach" - pisała w recenzji Interii Justyna Miś.

"Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'" od 12 grudnia można zobaczyć na Netfliksie. Na ten moment produkcja zajmuje drugie miejsce wśród najchętniej oglądanych filmów w Polsce.

