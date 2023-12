Świat pokochał go za rolę muskularnego wilkołaka. Miał przez nią wiele problemów

Lautner wystąpił we wszystkich pięciu częściach wampirzej sagi dla młodzieży. Gdy zagrał Jacoba w pierwszym "Zmierzchu", miał zaledwie 16 lat. W podcaście Alexa Coopera "Call Her Daddy" przyznał jednak, że prawie stracił rolę idealnie zbudowanego wilkołaka.

"Zmierzch": Taylor Lautner musiał walczyć o rolę Jacoba

"Mój bohater w książce jest szesnastoletnim chudym chłopcem, a w środku 'Księżyca w nowiu' zmienia się w dwudziestopięcioletniego umięśnionego faceta" - wspominał Lautner. Następnie dodał, że producenci zamierzali zrecastować postać po pierwszym filmie. "Chcieli zatrudnić jakiegoś gościa w połowie trzeciej dekady życia, żeby grał Jacoba do końca serii".

Żeby nie utracić roli, Lautner zaczął pracować nad sylwetką i muskulaturą. W ciągu dziewięciu miesięcy przybrał około dziesięciu kilogramów masy mięśniowej. Mimo to musiał wziąć udział w ponownym castingu.

Aktor zdradził, że nienaganna sylwetka Jacoba prześladowała go przez długi czas. "W ciągu ostatnich pięciu-siedmiu lat z powodu 'Zmierzchu' mierzyłem się z wieloma problemami wynikającymi z postrzegania ciała. [...] Miałem wtedy 17, 18, 19 lat, więc łatwiej było wtedy zachować taką sylwetkę — a z nią kojarzy mnie większość świata" - przyznał aktor. "Teraz czuję się lepiej, ale nadal miewam lepsze i gorsze dni".

"Zmierzch": Taylor Lautner nie lubił porównań z Robertem Pattinsonem

Lautner dodał, że w czasie trwania serii bardzo przejmował się także komentarzami, które porównywały go z Edwardem granym przez Roberta Pattinsona. Przyznał, że pewnie wynikało to także z jego młodego wieku. Wspominał również o niezręczności, która towarzyszyła im podczas spotkań z fankami.

Porównania charakterów, wykreowana przez fanów rywalizacja, a także różne temperamenty sprawiły, że Pattinson i Lautner nie zostali bliskimi przyjaciółmi, mimo że pracowali razem przez pięć lat.

"Saga Zmierzch": Fenomen serii

Pięć filmów "Sagi Zmierzch" ukazało się w latach 2008-2012. Powstały one na podstawie czterech książek Stephanie Meyer. Opowiadały one o nastoletniej Belli Swan (Kristen Stewart), która zakochuje się w koledze z klasy, tajemniczym Edwardzie Cullenie (Robert Pattinson). Chłopak nie chce jednak się angażować. Wkrótce dziewczyna odkrywa, że on i jego bliscy są klanem wampirów. Mimo to nie zamierza ona rezygnować z miłości.

Kolejne odsłony "Zmierzchu" były niszczone przez krytykę. Jednocześnie były one ogromnymi sukcesami kasowymi. Seria zarobiła łącznie ponad 3,359 miliarda dolarów na całym świecie.