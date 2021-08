Susan Sarandon szuka kogoś, z kim przeżyje przygodę

Cytowana przez serwis "People" Susan Sarandon podzieliła się niezwykle szczerym wyznaniem. "Chciałabym znaleźć kogoś, kto jest gotowy na przygodę. Kogoś, kto ma pasję, kocha to, co robi, cokolwiek to jest. Czy to będzie romantyczny związek, nie wiem. Może to okno zostało zamknięte? Jestem pełna nadziei, ale nie zdesperowana" - wyjaśniła. Zaznaczyła przy tym, że musiałby być to ktoś zaszczepiony przeciwko Covid-19.

Susan Sarandon szuka partnera

Zapewniła, że jest bardzo otwartą osobą. Przyznała jednak, że czas pandemii nie sprzyja zawiązywaniu nowych znajomości. Dlatego teraz spotyka się głównie ze swoimi dziećmi. Przypomnijmy, że Sarandon jest dumną matką 35-letniej Evy Amurri, 31-letniego Jacka Henry'ego Robbinsa i 28-letniego Milesa Robbinsa.

"Mam wrażenie, że zaczynam się przyzwyczajać do bycia samą" - nie bez smutku przyznała w podcaście "Divorced Not Dead". "Aby podzielić się moją szafką z lekami potrzebowałabym jednak kogoś naprawdę niezwykłego" - powiedziała zaczepnie, dodając chwilę potem bardziej szczegółowe wyjaśnienie.

"Ktoś kogo szukam może być nauczycielem lub pisarzem, może odnieść sukces lub nie. Nie może być to jednak ktoś, kto będzie onieśmielony przez ludzi podchodzących do mnie na ulicy i mówiących: 'O mój Boże, kocham cię'" - podkreśliła.

