"Superman: Legacy" będzie pierwszym filmem nowego uniwersum opartego na motywach komiksów wydawnictwa DC Comics, którego tworzenie powierzono Jamesowi Gunnowi i Peterowi Safranowi. Stanęli oni na czele DC Studios zanim w kinach zadebiutowały ostatnie produkcje poprzedniego Kinowego Uniwersum DC. Wraz z klęską kasową filmów "Black Adam" , "Shazam! Gniew bogów" oraz "Flash" , przypieczętowany wydaje się został los tego uniwersum i nie zmieni tego czekająca na premierę druga część "Aquamana" . Nie wiadomo jak w tej rzeczywistości odnajdzie się nowy kinowy superbohater DC, który zadebiutuje w filmie "Blue Beetle" .



W tej sytuacji oczy całego filmowego świata zwrócone są w stronę filmu "Superman: Legacy", którego scenarzystą i reżyserem będzie James Gunn ("Strażnicy Galaktyki"). Film będzie nowym wprowadzeniem do odświeżonego uniwersum, a roli Człowieka ze Stali nie powtórzy w nim Henry Cavill . Obrazopowie historię młodszego Supermana, a już w tym miesiącu odbyły się zdjęcia próbne z udziałem kandydatów do roli Clarka Kenta vel Supermana oraz jego ukochanej Lois Lane.

Alexander i Bill Skarsgardowie: Kto zagra Lexa Luthora?

Jak donosi portal "The Hollywood Reporter", w cieniu poszukiwań Supermana odbywa się casting do roli złoczyńcy Leksa Luthora. Wśród głównych kandydatów do tej roli wymienia się braci Aleksandra i Billa Skarsgardów , którzy konkurują o rolę m.in. z Nicholasem Houltem , który jest również brany pod uwagę do roli Supermana. Dwa tygodnie temu znalazł się wśród grupy sześciorga aktorów, którzy ubiegają się o role Kenta i Lane. Zostali oni podzieleni przez Gunna na trzy pary aktorskie i każda z nich wzięła udział w zdjęciach próbnych. Byli to Hoult i Rachel Brosnahan , Tom Brittney i Phoebe Dynevor oraz David Corenswet i Emma Mackey .

Jeśli Lex Luthor znajdzie się wśród bohaterów filmu "Superman: Legacy", wcielający się w tę rolę aktor będzie musiał dorównać Michaelowi Rosenbaumowi. Zagrał on tę postać w serialu "Tajemnice Smallville". Zdaniem Gunna jest to najlepszy ekranowy Lex Luthor w historii.