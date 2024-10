Superbohater i jego pies. Krypto dołączy do Supermana

"Tego lata Krypto pojawi się na ekranach" - napisał Gunn. "Zainspirował mnie do tego nasz pies Ozu, którego przygarnęliśmy, zanim zacząłem pisać scenariusz do 'Supermana'. Ozu pochodził z nielegalnej hodowli i nigdy nie poznał ludzi. Na początku był, ujmując to delikatnie, problematycznym pieskiem. Natychmiast zniszczył nasz dom, nasze buty, nasze meble. Zjadł nawet mojego laptopa".

"Minęło dużo czasu, zanim w ogóle pozwolił nam się dotknąć. Pomyślałem wtedy, że życie byłoby o wiele trudniejsze, gdyby Ozu miał supermoce — i tak oto w scenariuszu znalazł się Krypto i zmienił całą historię, tak jak Ozu zmienił moje życie. A nie ma lepszego momentu na debiut nie tak znowu grzecznego pieska jak Krypto niż miesiąc adopcji psów ze schronisk" - zakończył Gunn. "Przy okazji, Ozu jest dzisiaj w przez większość czasu dobrym chłopcem".

Krypto, superpies. Historia komiksowego psa Supermana

Krypto debiutował w komiksach w 1955 roku. Według przedstawionej tam historii był on szczeniakiem, który został podarowany małemu Kal-Elowi przez jego rodziców. Gdy planecie Krypton groził zagłada, Jor-El przed wysłaniem swojego syna w kapsule ratunkowej w kosmos, przetestował jej prototyp z Krypto w środku. Rakieta z psem zboczyła jednak z kursu i dotarła na Ziemię kilkanaście lat później, gdy Kal-El/Clark Kent był już nastolatkiem. Pochodzący z Kryptona zwierzak dysponuje podobnymi zdolnościami, co jego właściciel. Nie posiada jednak tak wielkiej siły fizycznej.

"Superman". Co wiemy o wyczekiwanej adaptacji komiksu?

"Superman" (projekt był poprzednio znany jako "Superman: Legacy") będzie pierwszą odsłoną nowego kinowego uniwersum DC. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Gunn zdradził w przeszłości, że jedną z głównych inspiracji był dla niego komiks "All-Star Superman" Granta Morrisona i Franka Quitelya. Dodał także, że nie będzie to geneza superbohatera. Bardziej interesuje go pogodzenie dziedzictwa planety Krypton z ziemskim wychowaniem Kal-Ela. "[Superman] jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia. Reprezentuje dobro w świecie, w którym uchodzi ono za przestarzałe" - mówił Gunn w styczniu 2023 roku.

W filmie wystąpią David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Terence Rosemore (Otis), María Gabriela de Faría (The Engineer), Edi Gathegi (Mr. Terrific), Isabela Merced (Hawkgirl), Anthony Carrigan (Metamorpho), Nathan Fillion (Guy Gardner), Sean Gunn (Maxwell Lord), Wendell Pierce (Perry White), Pruitt Taylor Vince (Jonathan Kent), Neva Howell (Martha Kent) i Milly Alcock (Supergirl). I Krypto, superpies.

"Superman" wejdzie do kin 11 lipca 2025 roku.