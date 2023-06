Choć "Kraina lodu" spadła na ostatnie miejsce podium, to liderem listy najbardziej kasowych filmów animowanych wszech czasów wciąż jest opowieść o Elzie - film "Kraina lodu 2" . Aby wyprzedzić także tę produkcję, "Super Mario Bros. Film" musi zarobić jeszcze 150 milionów dolarów.

"Super Mario Bros. Film": Animacja bije rekordy

Jak zauważa portal "Variety", jeszcze więcej, bo 1,650 miliarda dolarów zarobił remake "Króla lwa" . Choć film został wygenerowany komputerowo, studio Disneya nie zalicza go do kategorii animacji, dlatego nie ma go na wspomnianej wyżej liście. Jeśli chodzi o zestawienie najbardziej kasowych filmów wszech czasów bez podziału na filmy aktorskie, dokumentalne czy animowane, "Super Mario Bros. Film" zajmuje obecnie dziewiętnaste miejsce. Jeśli zarobi jeszcze 50 milionów dolarów, wyprzedzi takie produkcje jak "Jurassic World: Upadłe królestwo", "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi", "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 2" oraz "Czarna Pantera".

"Super Mario. Bros. Film" opowiada historię dwóch nowojorskich hydraulików, Mario i Luigiego, którzy zostają przeniesieni do dwóch alternatywnych światów. Podczas, gdy Mario ląduje w pokojowym królestwie grzybów, Luigi trafia do niewoli nikczemnego Bowsera, którego ambicją jest zniszczenie kolejnych światów, w tym grzybowego królestwa. Scenariusz filmu został oparty na motywach popularnej gry wideo.

Od momentu premiery "Super Mario Bros. Film" pobił kilka rekordów. Jest aktualnie najbardziej kasowym filmem 2023 roku zarówno na rynku północnoamerykańskim, jak i globalnym. Jest też najbardziej kasową adaptacją gry wideo w historii. Koprodukcja studiów Universal, Illumination i producenta gier wideo Nintendo to początek nowego uniwersum opartego na motywach gier japońskiej firmy. Wiadomo, że jedną z kolejnych produkcji będzie film, którego bohaterem będzie Donkey Kong, któremu głosu w "Super Mario Bros. Film" użyczył Seth Rogen .