"Substancja" z Demi Moore i Margaret Qualley w rolach głównych przyciągnął przed ekrany tłumy widzów. Tegoroczny hit z festiwalu w Cannes o budżecie nieco ponad 17 mln dolarów zarobił już 34 mln. Szczególnym zainteresowaniem film cieszy się w naszym kraju - od miesiąca nie spada z repertuarów kin.

Elizabeth Sparkle (Demi Moore), starzejąca się gwiazda telewizyjnego show, doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który według dostawcy ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie (w którą wciela się Margaret Qualley).

"'Substancja' to film o kobiecych ciałach. O tym, jak podlegają one ocenie, fantazjom i krytyce w przestrzeni publicznej. O tym, jak często wmawia nam się, że musimy być idealne, uśmiechnięte, szczupłe, młode i piękne, by cieszyć się uznaniem w społeczeństwie. I o tym, jak ucieczka od tych oczekiwań staje się niemożliwa, niezależnie od tego, jak wykształcone, silne i niezależne jesteśmy" - tłumaczyła Coralie Fageat, reżyserka filmu, której scenariusz został wyróżniony przez jury w Cannes.

"Substancja" w zaskakującej kategorii na Złotych Globach

Przewiduje się, że "Substancja" może nieźle namieszać podczas sezonu nagród. Pierwsze zaskoczenie dotyczy kategorii, do jakiej film został zakwalifikowany na nadchodzącej gali rozdania Złotych Globów. Jak przekazuje The Hollywood Reporter, "Substancja" została zgłoszona jako film komediowy. Co prawda, niektóre elementy można zaliczyć do czarnej komedii, czy satyry, lecz gatunkowo bliżej produkcji do body horroru i dramatu.

Ponoć twórcy, producenci i sama Demi Moore toczyli zażarte dyskusje na ten temat. THR zauważa, że decydującym czynnikiem mogły być większe szanse gwiazdy na nominację w kategorii najlepsza rola w filmie komediowym lub musicalu.

82. ceremonia wręczenia Złotych Globów odbędzie się w Los Angeles 5 stycznia 2025 roku. Nominacje zostaną ogłoszone 9 grudnia 2024 r.