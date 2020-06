​Studio Warner Bros. walczy z rasizmem. "Tylko sprawiedliwość" za darmo

Spowodowana śmiercią George'a Floyda akcja protestu przeciw rasizmowi przybiera różne formy. Od przeradzających się w rozróby manifestacji po instagramową akcję Blackout Tuesday. Jeszcze inny pomysł ma wytwórnia filmowa Warner Bros. Chce szerzyć świadomość na temat tego, jakie zagrożenia niesie ze sobą rasizm w dosyć nietypowy sposób. Zrealizowany przez nią film "Tylko sprawiedliwość" przez cały czerwiec będzie można wypożyczyć za darmo na wszystkich amerykańskich portalach streamingowych.

Michael B. Jordan i Jamie Foxx w scenie z filmu "Tylko sprawiedliwość" /materiały prasowe

Wybór filmu jest nieprzypadkowy. Wyreżyserowana przez Destina Daniela Crettona "Tylko sprawiedliwość" oparta została na prawdziwej historii. Jej bohaterem jest wzięty afroamerykański prawnik Bryan Stevenson, który wraca pamięcią do jednej ze swoich pierwszych spraw. Podjął się wtedy bronienia skazanego na śmierć czarnoskórego Waltera McMilliana, który w Alabamie został osądzony za morderstwo osiemnastolatki, którego nie popełnił. W przepełnionym rasizmem klimacie Alabamy, działania Stevensona szybko wzbudzają oburzenie opinii publicznej. Zaś sam adwokat na własnej skórze przekonuje się, jak mocne są uprzedzenia panujące w tym południowym stanie Ameryki.



W rolach głównych w filmie "Tylko sprawiedliwość" wystąpili Michael B. Jordan, Brie Larson i Jamie Foxx. Film miał swoją międzynarodową premierę pod koniec ubiegłego roku. Jego polską premierę opóźniła pandemia, ale wciąż znajduje się on w planach dystrybutora. Ma u nas zadebiutować 26 czerwca.

Twórcy filmu "Tylko sprawiedliwość" ogłosili decyzję o darmowym dostępie do filmu dla amerykańskich widzów za pośrednictwem oficjalnego konta na portalu społecznościowym Twitter. "Wierzymy w potęgę opowiadanej historii. 'Tylko sprawiedliwość' to jeden z naszych filmów, który możemy zaoferować zainteresowanym pogłębieniem wiedzy na temat systemowego rasizmu, który jest plagą naszego kraju" - napisali w nim autorzy filmu.

Wideo "Tylko sprawiedliwość" [trailer]

"Aby aktywnie wziąć udział w procesie tak desperacko potrzebnej zmiany naszego kraju, zachęcamy was do poznania jego przeszłości i niezliczonych aktów niesprawiedliwości, które doprowadziły do sytuacji, jaka panuje obecnie. Zobaczcie nasz film z całą rodziną, przyjaciółmi oraz sojusznikami" - czytamy dalej.