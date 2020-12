​Studio Warner Bros. przekłada kolejne premiery

Przetasowań w kalendarzu premier filmowych ciąg dalszy. Krytykowane za swoją decyzję jednoczesnej premiery w kinach i na streamingu wszystkich filmów zaplanowanych na 2021 rok studio Warner Bros. zdania nie zmieniło. Zmieniło za to daty premier dwóch filmów, które znalazły się w puli osiemnastu tytułów czekających na przyszłoroczną premierę. Mowa o filmach "Tom i Jerry" oraz "Mortal Kombat".

Chloë Grace Moretz z tytułowymi bohaterami filmu "Tom i Jerry" /materiały prasowe

Trzecim tytułem, o którego losie zdecydowało studio Warner Bros., jest najnowszy film z udziałem Hugh Jackmana - dramat science-fiction "Reminiscence". Opowiada on historię naukowca, który odkrywa sposób na ponowne przeżycie dowolnego wspomnienia. Niezbędnej do tego technologii używa na sobie, by wrócić do początków związku z ukochaną kobietą.

Zaplanowana na połowę kwietnia przyszłego roku premiera filmu "Reminiscence" została na razie odwołana, a o nowym terminie nie poinformowano.

Komedia "Tom i Jerry", łącząca film aktorski i animację pełnometrażowa adaptacja kultowej kreskówki, miała zadebiutować 26 lutego przyszłego roku. Premiera została jednak przesunięta o tydzień, na 5 marca.



O trzy miesiące dłużej poczekać będzie trzeba na premierę filmu "Mortal Kombat". Kinowy debiut kolejnej ekranizacji legendarnej komputerowej bijatyki przesunięto z 15 stycznia na 16 kwietnia 2021 roku.

Wszystkie trzy wspomniane wyżej filmy znalazły się wśród osiemnastu tytułów dystrybuowanych przez studio Warner Bros., których przyszłoroczna premiera odbędzie się w systemie łączonym. Tego samego dnia będą one dostępne i w kinach, i na platformie streamingowej HBO Max.



Ponieważ wśród filmów znalazły się takie widowiska jak "Wonder Woman 1984", "Diuna" czy "Matrix 4", wzbudziło to krytykę osób związanych z przemysłem filmowym. Ich zdaniem decyzja Warner Bros. to gwóźdź do trumny kin, które już borykają się z kłopotami z powodu pandemii COVID-19.

W głównych rolach w filmie "Tom i Jerry" wystąpili Chloe Grace Moretz, Michael Pena, Rob Delaney, Colin Jost oraz Ken Jeong. Wyreżyserowany przez Simona McQuoida i napisany przez Grega Russo i Dave'a Callahama "Mortal Kombat" opowie o grupie najlepszych wojowników na Ziemi, którzy podejmą wyzwanie uratowania Ziemi. W rolach głównych w tej ekranizacji gry komputerowej wystąpili Ludi Lin, Joe Taslim, Tadanobu Asano oraz Jessica McNamee.

