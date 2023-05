Film "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" w drugi weekend wyświetlania w kinach Ameryki Północnej zarobił 60,5 miliona dolarów, co oznacza, że w sumie na jego koncie jest tam już 213 milionów dolarów. Jeszcze lepiej radzi sobie na pozostałych światowych rynkach, gdzie w miniony weekend zarobił 315 milionów dolarów, a w sumie 528 milionów dolarów.

Kasowe wyniki filmu Jamesa Gunna zdają się zaprzeczać coraz bardziej popularnej teorii o zmęczeniu widzów komiksowymi widowiskami. Być może jest to tylko wyjątek od reguły, ale różnica widoczna jest gołym okiem. Wpływy poprzednich filmów Marvela: "Ant-Man i Osa: Kwantomania", "Doktor Strange w multiwersum obłędu" oraz "Thor: Miłość i Grom" spadły pomiędzy pierwszym, a drugim weekendem wyświetlania o prawie 70 proc. "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" w zaledwie dwa tygodnie zdołał zarobić więcej niż poprzedni film MCU, trzecia część "Ant-Mana", która opuszczała kina z zaledwie 475 milionami dolarów na koncie.

Utrzymujące się na wysokim poziomie zainteresowanie fanów filmem Gunna może cieszyć studio Marvela, które w samą realizację tej produkcji zainwestowało 250 milionów dolarów, do czego należy doliczyć równie wysokie koszty marketingowe. Do pełni sukcesu trochę jednak brakuje. Kluczowe mogą się okazać kolejne dwa tygodnie, które przyniosą premiery dwóch wyczekiwanych filmów - "Szybcy i wściekli 10" oraz "Mała syrenka".

Drugie miejsce północnoamerykańskiego box-office’u przypadło animowanemu "Super Mario Bros. Film" , którego twórcy już dawno nie muszą się martwić o to, że ich film polegnie w box-office. Jest wręcz przeciwnie, bo zarobił już 1,210 miliarda dolarów i jest obecnie najbardziej kasowym filmem 2023 roku.

Najlepszą premierą weekendu został trzeci na liście najbardziej kasowych filmów tygodnia "Book Club: Następny rozdział" z Jane Fondą, Diane Keaton, Candice Bergen oraz Mary Steenburgen w rolach głównych. Jednak 6,5 miliona dolarów, jakie zarobił, to spory zawód, zwłaszcza że pierwsza część tej serii w 2018 roku zarobiła w premierowy weekend 13,6 miliona dolarów. Jeszcze gorzej poradziła sobie inna premiera weekendu, thriller sci-fi "Hypnotic" z Benem Affleckiem w roli głównej. Szóste miejsce północnoamerykańskiego box-office’u i 2,4 miliony na koncie to najgorszy wynik kasowy otwarcia w aktorskiej karierze Afflecka.

Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office’u uzupełniają filmy "Martwe zło: Przebudzenie" (3,7 miliona dolarów) oraz "Are You There God? It's Me, Margaret." (2,5 miliona).