Stoczy walkę z robotami? Jest zwiastun nowej komedii aktorki

"Y2K": Zapowiada się przebojowa komedia?

"Y2K" to amerykańska komedia katastroficzna z 2024 roku, która jest debiutem reżyserskim Kyle'a Mooneya. Scenariusz do filmu został napisany przez reżysera i Evana Wintera. Produkcja A24 miała swoją światową premierę na South by Southwest 9 marca 2024 roku, a do amerykańskich kin trafi już za kilka miesięcy - 6 grudnia 2024 roku.

Film opowiada o dwóch uczniach liceum, którzy walczą o przetrwanie z urządzeniami elektronicznymi po tym, jak wkradli się na imprezę sylwestrową ostatniej nocy 1999 roku. W obsadzie pojawiają się m.in. Jaeden Martell jako Eli, Julian Dennison jako Danny, Rachel Zegler jako Laura, Daniel Zolghadri jako CJ czy Lachlan Watson jako Ash.

Producentami filmu A24 są Evan Winter, Matt Dines, Alison Goodwin, Jonah Hill, Christopher Storer i Cooper Wehde. W swojej recenzji dla The Hollywood Reporter krytyk Lovia Gyarkye napisała: "To film pewnych występów - ze szczególnie mocną rolą Juliana Dennisona - i garścią ostrych zwrotów akcji w poszukiwaniu lepszej historii".

Już teraz możemy podziwiać emocjonujący zwiastun filmu.

Rachel Zegler: O niej jest głośno!

Zegler ostatnio zagrała w zeszłorocznym filmie "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży". Jej nadchodzące projekty obejmują rolę głosową w animowanym filmie Netflixa "Spellbound" i główną rolę w aktorskiej wersji "Królewny Śnieżki" Disneya.

