Steven Yeun dołącza do obsady "Thunderbolts"

Wiadomości

Do gwiazdorskiej obsady filmu "Thunderbolts" dołącza 39-letni aktor - Steven Yeun. Do tej pory mogliśmy go oglądać w takich filmach jak "Płomienie" czy "Minari". Jego rola w produkcji MCU jest jak na razie trzymana w tajemnicy.

Steven Yeun /POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP /AFP