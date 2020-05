Steven Spielberg wyprodukuje musicalową wersję serialu „Smash”

Legendarny reżyser był jednym z producentów nadawanego od 2012 roku na antenie stacji NBC muzycznego serialu „Smash”. Opowiadał on o ekipie przygotowującej broadwayowski musical opowiadający o życiu Marilyn Monroe. Teraz zobaczymy go w musicalowej wersji, a Spielberg znów zajmie się produkcją.

Katharine McPhee i Megan Hilty w serialu "Smash" /UNIVERSAL TV /East News

"'Smash' jest bardzo bliski mojemu sercu i wydaje się trafną decyzją, że w końcu trafi na deski Broadwayu nowy musical, zainspirowany tym, co pokazaliśmy w tym serialu. Jestem przeszczęśliwy, mogąc współpracować z jego niewiarygodnie kreatywnym zespołem i moimi kolegami producentami, z którymi zacząłem 10 lat temu tę podróż" - wyznał Steven Spielberg w oświadczeniu dotyczącym startu produkcji musicalu.



W podobnym tonie wypowiedział się drugi z producentów musicalu, Neil Meron. "Jesteśmy podekscytowani tym, że Steven dołączył do naszej ekipy. Wszyscy czuliśmy, że niewiarygodne serialowe piosenki autorstwa Marca Shaimana i Scotta Wittmana powinny znaleźć się na Broadwayu" - dodał.



Scenariusz przedstawienia napisze laureat nagrody Tony, Bob Martin. W nowej wersji "Smash" znajdzie się kilka piosenek z serialu, jak również nowe utwory, które zostaną skomponowane specjalnie na tę okazję. W musicalu zobaczymy te same postaci, co w serialu, a jego fabuła również opowiadać będzie o przygotowaniach do wystawienia spektaklu "Bombshell" poświęconego Marylin Monroe.



Reklama

W serialowej wersji "Smash" wystąpili Debra Messing, Jack Davenport, Katharine McPhee, Megan Hilty, Christian Borle oraz Anjelica Huston. Serial został skasowany po dwóch sezonach z powodu spadającej oglądalności. Zdążył jednak zyskać rzeszę wiernych fanów, którzy w 2015 roku mieli okazję znów zobaczyć gwiazdy serialu na specjalnym charytatywnym koncercie, podczas którego wykonano piosenki ze "Smash".



W najbliższych planach Steven Spielberg ma kinową premierę swojego najnowszego filmu - remake’u kultowego musicalu "West Side Story".