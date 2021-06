Steven Spielberg krytykował Netfliksa. Teraz podpisał z nim kontrakt

"Jeśli tworzysz w formacie telewizyjnym, twoje produkcje są filmami telewizyjnymi. Nie uważam, aby filmy, które pojawiają się w kilku kinach przez tydzień zasługiwały na nominacje do Oscara" - mówił jeszcze w 2018 roku Steven Spielberg w kontekście Netfliksa. Trzy lata i jedną pandemię później, należące do Spielberga studio Amblin Partners podpisało kontrakt z Netfliksem, na mocy którego zobowiązało się do wyprodukowania kilku filmów rocznie.

Steven Spielberg /Craig Sjodin /Getty Images

"Opowiadanie historii jest sednem tego, co robimy w studiu Amblin. Gdy tylko rozpocząłem rozmowy o współpracy z Tedem Sarandosem z Netfliksa, było jasne, że otwiera się wspaniała możliwość na wspólne opowiedzenie kilku nowych historii, które dotrą do widzów w nowoczesny sposób. Ta nowa droga dla naszych filmów, obok historii dalej opowiadanych u boku naszych długoletnich partnerów ze studia Universal, będzie dla mnie niezwykle satysfakcjonująca" - powiedział Steven Spielberg w oświadczeniu dla mediów.

Wcześniej studio Amblin pracowało już razem z Netfliksem przy okazji filmu "Proces Siódemki z Chicago". Wstępnie współpracowało przy nim ze studiem Paramount, które z powodu pandemii COVID-19 sprzedało potem prawa do filmu Netfliksowi. Przez jakiś czas Steven Spielberg był rozważany jako reżyser tego projektu, który ostatecznie wyreżyserował Aaron Sorkin. Aktualnie studio Amblin i Netflix pracują razem nad filmem biograficznym o Leonardzie Bernsteinie, w którego rolę wcieli się Bradley Cooper.

"Steven to kreatywny wizjoner i lider. Podobnie do wielu innych ludzi na świecie, również i moje dzieciństwo zostało ukształtowane przez jego niezapomniane historie i postaci, które były wytrzymałe i inspirujące. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być częścią tego rozdziału życia Stevena" - mówi Sarandos. "Globalna platforma, jaką zbudował Netflix - licząca ponad 200 milionów odbiorców - mówi sama za siebie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za tę szansę zaprezentowania naszej marki widzom Netfliksa" - dodaje Jeff Small z Amblin Partners.

Nieznane są finansowe szczegóły podpisanej umowy. Nie wiadomo, na jak długi czas została ona podpisana, jak również tajemnicą owiane jest to, czy Spielberg wyreżyseruje któryś z filmów wyprodukowanych przez studio Amblin dla Netfliksa