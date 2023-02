Film "Top Gun Maverick" otrzymał aż sześć nominacji do Oscara, w tym dla najlepszego filmu roku. O najważniejszego Oscara będzie walczył z m.in. "Fabelmanami" Stevena Spielberga.

"Top Gun Maverick" okazał się kinowym hitem

"Czekałem ze zrobieniem sequela, aż pojawi się historia warta kontynuacji, a technologia tak się rozwinie, że będzie można realniej przedstawić to, czego doświadcza pilot myśliwca" - Tom Cruise mówił w materiale promującym film "Tom Gun Maverick".

" Top Gun: Maverick " w końcu trafił do kin po dwóch latach zawieszenia z powodu pandemii i spotkał się z ogromnym entuzjazmem, zarówno ze strony widzów, jak i krytyków.

Jak podało studio Paramount Pictures, które wyprodukowało film z Tomem Cruise’m, kontynuacja "Top Gun" to pierwszy film w historii miejscowego box-office’u, który zajmował pierwsze miejsce zarówno w weekend związany ze świętem Labor Day, jak i ten związany ze świętem Memorial Day.

"Nie mam żadnej wątpliwości, że 'Top Gun: Maverick' to prawdziwy kulturowy kamień milowy uosabiający potęgę kinowego doświadczenia. Świętując to ogromne osiągnięcie, chcielibyśmy wyrazić wdzięczność Tomowi Cruise’owi, naszym twórcom i obsadzie, zespołowi studia ds. marketingu, dystrybucji oraz legionom nowych i dotychczasowych fanów filmu "Top Gun", którzy wciąż przychodzą do kin, by cieszyć się naszym filmem" - powiedział Brian Robbins, CEO Paramount Pictures cytowany przez portal "Variety".

