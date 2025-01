Tajemnica kultowego filmu. Reżyser bał się nowej technologii i odrzucił projekt

Film "Ze śmiercią jej do twarzy" to kultowa czarna komedia, która zachwyciła widzów na całym świecie. Niewielu jednak wie, że za kamerą mógł stanąć nie kto inny, jak Steven Soderbergh. Reżyser, znany z produkcji takich jak "Seks, kłamstwa i kasety wideo" czy "Ocean’s Eleven", otrzymał propozycję objęcia stanowiska reżysera tej niezwykłej produkcji. Dlaczego zdecydował się odrzucić tę ofertę?

Dlaczego Soderbergh nie wyreżyserował "Ze śmiercią jej do twarzy"?

W rozmowie z magazynem Variety Steven Soderbergh przyznał, że propozycję reżyserii "Ze śmiercią jej do twarzy" otrzymał niedługo po ogromnym sukcesie swojego debiutanckiego hitu "Seks, kłamstwa i kasety wideo".

"Pamiętam czytanie scenariusza - od razu pomyślałem, że był bardzo zabawny. Ale równie natychmiastowo zauważyłem, że to było coś poza moimi możliwościami. Technologia, której używali, była zastraszająca. Nie było uniwersum, w którym mógłbym to zrobić. Wiedziałem, że potrzebowali kogoś na poziomie Roberta Zemeckisa, żeby to dobrze wykonać" - zdradził Soderbergh.

Reżyser przyznał, że czuł się niegotowy na realizację filmu wymagającego zaawansowanych efektów specjalnych. W przeciwieństwie do Zemeckisa, który już wtedy był uznanym twórcą wykorzystującym nowoczesne technologie w swoich produkcjach, Soderbergh koncentrował się na bardziej kameralnych projektach, takich jak "Kafka" czy "Król wzgórza".

Zdjęcie Kadr ze zwiastuna filmu "Ze śmiercią jej do twarzy" / YouTube.com / materiały prasowe

Rola Roberta Zemeckisa w sukcesie filmu

Ostatecznie to Robert Zemeckis podjął się wyzwania i stworzył film, który do dziś uchodzi za jeden z klasyków czarnej komedii. Reżyser znany z takich hitów jak "Powrót do przyszłości" czy "Forrest Gump", idealnie odnalazł się w świecie pełnym makabrycznego humoru i innowacyjnych efektów specjalnych. Jego talent do łączenia realistycznej fabuły z fantastycznymi elementami sprawił, że "Ze śmiercią jej do twarzy" stało się wizualnym arcydziełem.

Gdzie obejrzeć "Ze śmiercią jej do twarzy"?

Fani kultowego filmu mają możliwość obejrzenia go na kilku popularnych platformach streamingowych. Produkcja jest dostępna w ramach subskrypcji oraz do kupienia lub wypożyczenia online. Oto aktualne opcje:

Play Now - dostępny w ofercie abonamentowej,

TV Smart - w ramach subskrypcji,

Max - dostępny na platformie streamingowej,

Player - możliwość oglądania online.

Film można również znaleźć na platformach umożliwiających wypożyczenie lub zakup, takich jak:

Amazon Prime Video,

Apple TV.

Dzięki szerokiemu wyborowi platform, widzowie mogą ponownie zanurzyć się w świecie pełnym czarnego humoru i efektów specjalnych, które w latach 90. robiły ogromne wrażenie.