​Steve McQueen zadedykował swoje nowe filmy George'owi Floydowi

"Lovers Rock" oraz "Mangrove" to dwa filmy Steve'a McQueena, które znalazły się wśród tytułów umieszczonych na liście Cannes 2020. Twórca takich filmów jak "Wstyd" i "Zniewolony. 12 Years a Slave" zadedykował obie swoje najnowsze produkcje George'owi Floydowi, czarnoskóremu mężczyźnie, który zmarł na skutek brutalnej interwencji białego policjanta.

Dwa nowe filmy Steve'a McQueena składają się na antologię "Small Axe" /Dave J Hogan /Getty Images

Jak potwierdziło BBC, obydwa filmy to część pięcioodcinkowej telewizyjnej antologii zatytułowanej "Small Axe". Składać się ona będzie z pięciu pełnometrażowych filmów, które uzupełnią obrazy "Alex Wheatle", "Education" oraz "Red, White and Blue".



Antologia "Small Axe" opowie osobiste historie poświęcone mieszkającej w Londynie hinduskiej społeczności. Ich akcja rozgrywać się będzie od końca lat 60. do połowy lat 80. ubiegłego wieku. Tytuł wywodzi się od afrykańskiego powiedzenia: "Jeśli ty jesteś wielkim drzewem, to my jesteśmy małym toporkiem". Spopularyzował je Bob Marley w piosence "Small Axe" z albumu "Burnin".

"Small Axe" to miała być dla reżysera szansa na powrót do Cannes, gdzie ostatni raz gościł ze swoim reżyserskim debiutem, filmem "Głód". Nie dojdzie do tego z powodu odwołania festiwalu. Dwa filmy McQueena z antologii "Small Axe" znalazły się jedynie na oficjalnej liście tytułów wyselekcjonowanych przez organizatorów festiwalu.

"Dedykuję te filmy George'owi Floydowi i innym czarnoskórym osobom, które zostały zamordowane na naszych oczach, a także z dala od widoku. Za to kim są w Stanach, Wielkiej Brytanii i gdziekolwiek indziej. Jeśli jesteście wielkim drzewem, to my jesteśmy małym toporkiem. Czarne życia się liczą!" - powiedział czarnoskóry McQueen.

"Lovers Rock" opowie fikcyjną historię o miłości i muzyce w trakcie bluesowej imprezy na początku lat 80. ubiegłego wieku. Z kolei "Mangrove" został oparty na prawdziwej historii procesu dziewięciu czarnoskórych aktywistów, oskarżonych o wzniecenie zamieszek w 1970 roku.

McQueen wyreżyserował wszystkie pięć filmów z antologii "Small Axe", jest też współautorem ich scenariuszy. Swoją premierę w Wielkiej Brytanii filmy te będą miały w tym roku na antenie stacji BBC One. W Stanach Zjednoczonych pokaże je platforma Amazon Prime.