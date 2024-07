Na planie filmu "Istoty fantastyczne" doszło do wzruszającego spotkania dwóch aktorów znanych z kultowego serialu "Biuro". John Krasinski, reżyser i scenarzysta filmu, zaprosił do współpracy Steve'a Carella, który użyczył głosu jednej z postaci. Jak zdradził Krasinski w rozmowie z "People", Carell zdołał doprowadzić go do łez już w pierwszej chwili spotkania.

Gdy [Carell] pojawił się [w studiu nagrań], myślałem, że będziemy się świetnie bawić. A pierwsze co zrobił, to doprowadził mnie do płaczu. Może to brzmi smutno, ale było naprawdę fantastyczne.

Krasinski wspomina, że Carell wyraził swoje uznanie dla jego kariery reżyserskiej i aktorskiej, co wywołało u niego ogromne wzruszenie.

Postać stworzona specjalnie dla Carella

Krasinski przyznał, że postać Blue, której głosu użyczył Carell, została stworzona specjalnie dla niego.

Napisałem tę rolę dla niego, chociaż nie miałem pojęcia, czy będzie mógł ją zagrać, z powodu pozostałych zobowiązań lub czegoś innego. Gdy się zgodził, był to spory strzał energii. Jak pochwała ze strony rodziny.

Gwiazdorska obsada "Istot fantastycznych"

"Istoty fantastyczne" to opowieść o podróży dziecka w celu odkrycia na nowo swojej wyobraźni. Gwiazdą filmu jest Ryan Reynolds, a w obsadzie, oprócz Carella i Krasinskiego, znaleźli się również Phoebe Waller-Bridge, Emily Blunt, Matt Damon i Maya Rudolph.

W filmie można usłyszeć także głosy takich gwiazd jak Blake Lively, George Clooney, Bradley Cooper, Bill Hader i Brad Pitt.

