Stęskniliście się za Kleksem? Pierwsze zapowiedzi kolejnej odsłony trylogii

"Akademia Pana Kleksa": nowa wersja podbijała kina!

"Akademia Pana Kleksa" oficjalnie trafiła do kin 5 stycznia 2024 roku, jednak dzięki pokazom przedpremierowym już wcześniej zobaczyła ją spora publiczność. Zanim trafiła do stałego repertuaru obejrzało ją już około 438 tysięcy ludzi, co bez wątpienia świadczy o jej popularności. Ostatecznie w kinach produkcję obejrzały ponad dwa miliony widzów.

Obecnie przebój jest dostępny na platformie Netflix.

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza": druga część głośnej trylogii

Kolejna odsłona serii będzie zatytułowana "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" i trafi na ekrany kin 3 stycznia 2025 roku. Historia opowie o poszukiwaniach przez Adę Niezgódkę informacji na temat jej przyjaciela - Alberta. Na podróż zdecyduje się również Kleks, który chciałby odnaleźć przyjaciela z dawnych lat. Oba tropy zaprowadzą bohaterów do dawnego absolwenta Akademii, tytułowego Filipa zwanego Golarzem.

Na ten moment twórcy nie zdecydowali się jeszcze na udostępnienie zwiastunu produkcji. Fani otrzymali natomiast zapowiedź klipu utworu, który będzie motywem przewodnim filmu. Odpowiedzialnymi za niego osobami są znani polscy artyści: sanah oraz Sobel. Pełna wersja teledysku zostanie udostępniona już 8 listopada.

