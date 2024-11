"Mickey 17": zmiana daty premiery. Kiedy trafi do kin?

Najnowszy film z udziałem Roberta Pattinsona pojawi się w kinach kilka miesięcy później. "Mickey 17" zadebiutuje w okresie świąt wielkanocnych. Nie jest to pierwszy raz, gdy studio Warner Bros. przesuwa wyczekiwane tytuły właśnie na ten wyjątkowy czas.

Studio zauważyło, że oferowane w okresie świątecznym filmy przynoszą większe zyski w box office. W poprzednich latach potwierdziły to premiery m.in. takich produkcji, jak: "Godzilla i Kong: Nowe imperium", "Player One" czy przebój "Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości". Z tego powodu najnowsze dzieło Bonga Joon Ho, który dzięki "Parasite" (2019) zdobył aż cztery Oscary, trafi do kin dopiero 18 kwietnia 2025 roku.

"Mickey 17": o czym opowie film?

"Mickey 17" będzie opowieścią science fiction, opartą na wydanej w 2022 roku książce autorstwa Edwarda Ashtona o nazwie "Mickey 7".

Różnica w tytule powieści i filmu dotyczy liczby zgonów bohatera. Tytułowy bohater (w tej roli Robert Pattinson) jest tak zwanym Zbędnym - pracownikiem jednorazowego użytku w załodze ekspedycji mającej na celu skolonizowanie lodowego świata znanego jako Niflheim. Za każdym razem, gdy jakieś zadanie jest zbyt niebezpieczne, członkowie załogi zwracają się do Mickeya, by się nim zajął. Gdy kolejne wcielenie Mickeya ginie, jego nowe ciało regenerowane jest z większością wspomnień poprzednika. Fabuła produkcji będzie się różnić od książkowego pierwowzoru, który był dla scenarzystów jedynie źródłem inspiracji.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w sierpniu 2022 roku. Pattinsonowi na ekranie towarzyszyć będą: Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo oraz Naomi Ackie.

