Stephen King był zaskoczony, że ktoś chce adaptować jedną z jego historii

Rok 2017 był bardzo obfity pod względem historii grozy inspirowanych twórczością Stephena Kinga. Zobaczyliśmy wtedy chłodno przyjętą "Mroczną Wieżę" , ale "To" zdecydowanie spełniło oczekiwania widzów. Jednak pomysł adaptacji jednego tytułu zaskoczył samego mistrza grozy. CO takiego skrywa w sobie "1922"?

"1922": Niespodziewana perełka?

Ze względu na spore nagromadzenie produkcji inspirowanych twórczością Kinga, łatwo byłoby pominąć adaptację noweli "1922", która została wydana w 2010 roku. W przeciwieństwie od innych dzieł Kinga, "1922" praktycznie całkowicie skupia się na punkcie widzenia głównego bohatera, co sprawia, że widzowie nie są do końca pewni, czy to, co widza na ekranie jest rzeczywistością czy przedłużeniem koszmaru bohatera. King skomentował pomysł adaptowania tej noweli słowami:

"[Byłem] zaskoczony, że ktoś chciał to zrobić, ale byłem zadowolony z wyzwania, jakie się z tym wiązało i nie mogłem się doczekać, co z tego wyniknie".



Co prawda "1922" nie zyskało takiego rozgłosu, jak wspomniane wcześniej "To", ale według recenzji świetnie rozwija przedstawione w noweli wątki. Produkcja świetnie śledzi motyw narastającego poczucia winy i brakiem umiejętności poradzenia sobie z nim, a powrót do normalności wydaje się niemożliwy.

O czym jest "1922"?

Film "1922" skupia się na postaci pewnego rolnika, który zmaga się z wyrzutami sumienia po dokonaniu pewnej zbrodni. Wilf James jest odludkiem, nie szuka kontaktów z najbliższym sąsiedztwem, co jest jedną z przyczyny narastającego konfliktu między nim, a jego żoną Arlette. Kobieta postanawia w końcu sprzedać majtek, który de facto należy do jej ojca i przenieść się do miasta.

Wilfowi bardzo się to nie podoba i prosi nastoletniego syna o pomoc w pozbyciu się kobiety. Po popełnieniu zbrodni szybko zaczynają nawiedzać ich koszmary.

Film "1922" jest dostępny na platformie Netflix.